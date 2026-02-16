Aceiteros convoca a un paro por la reforma laboral y presiona a la CGT: Daniel Yofra exige un plan de lucha contundente

En un contexto de máxima ebullición política y legislativa, el movimiento obrero argentino se encuentra ante una encrucijada estratégica que podría definir su relación con el Estado en los años por venir. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, bajo la conducción de su secretario general Daniel Yofra, ha decidido tomar la iniciativa al convocar a un paro nacional en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Esta decisión no solo busca frenar el proyecto oficialista en el Congreso, sino que funciona como una herramienta de presión interna hacia la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Para el sector aceitero, la respuesta frente a la denominada "modernización laboral" no admite medias tintas ni limitarse a la protesta simbólica. Durante una reciente intervención en un canal de streaming, Daniel Yofra fue categórico al defender la vigencia de la huelga como el motor histórico de las conquistas sindicales. El dirigente sostuvo que el movimiento obrero es, en esencia, "producto de los paros y de las huelgas", desafiando la visión de otros sectores gremiales que consideran que esta metodología ha quedado obsoleta o superada por el diálogo institucional.

El planteo de Yofra es claro: las movilizaciones callejeras son insuficientes si no se acompañan con la paralización de la producción. En su análisis, el secretario general advirtió que el proyecto gubernamental representa un recorte directo de derechos fundamentales, lo que exige una reacción proporcional. "Hay dos tipos de sindicalismo: el que cree en la huelga y el que la considera cosa del pasado", sentenció, marcando una grieta ideológica dentro de la propia central obrera respecto a cómo enfrentar el avance de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Los puntos críticos de la reforma laboral

La preocupación del gremio aceitero no es abstracta, sino que se fundamenta en una serie de modificaciones técnicas y legales que el proyecto de ley pretende implementar. Según enumeró el dirigente, existen ejes que afectan de lleno la estructura del trabajo en Argentina:

Regulación del derecho a huelga: Limitaciones que buscan condicionar la capacidad de protesta de las organizaciones.

Limitaciones que buscan condicionar la capacidad de protesta de las organizaciones. Fraccionamiento de vacaciones: Cambios en el esquema de descanso anual obligatorio.

Cambios en el esquema de descanso anual obligatorio. Horas extras: Modificaciones en el pago y cálculo de la jornada extendida.

Modificaciones en el pago y cálculo de la jornada extendida. Esquema de indemnizaciones: Una transformación profunda en los costos y mecanismos de salida laboral.

Estas medidas, que el Gobierno presenta bajo el rótulo de modernización, son vistas por los trabajadores aceiteros como un desmantelamiento de las garantías básicas. Yofra además denunció la inexistencia de un diálogo real con el Poder Ejecutivo, asegurando que las decisiones se toman de forma unilateral, afectando la estabilidad del movimiento obrero organizado.

La convocatoria de los aceiteros busca ser el catalizador de una medida de fuerza mayor. Daniel Yofra solicitó formalmente a la CGT que adhiera a la protesta prevista para este jueves, fecha en la que se estima que el proyecto ingresará al recinto para su tratamiento. La central obrera tiene previsto reunirse esta tarde para definir si avanza con un plan de lucha que coincida con el debate parlamentario, un paso que los aceiteros consideran vital para dar una señal de unidad.

Finalmente, el tono del reclamo escaló hacia una advertencia de carácter sistémico. El titular de la Federación advirtió que el rumbo económico y laboral que ha tomado la administración actual podría desembocar en un "estallido social" si las demandas de los trabajadores no encuentran una reacción o un canal de negociación efectivo. De esta manera, el sector aceitero se posiciona en la vanguardia del conflicto, a la espera de que la CGT confirme si se suma a la huelga general o si opta por un camino de menor confrontación directa.