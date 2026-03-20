Milei viajó a Hungría para participar de la CPAC y reunirse con Viktor Orbán

El presidente Javier Milei llegará la noche de este viernes a Budapest, en el marco de una agenda internacional que lo llevará a participar de una nueva cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y a mantener reuniones con referentes políticos de ese país.

Se trata de una visita breve pero cargada de actividades, que culminará con su regreso a Buenos Aires el domingo por la mañana. El viaje a Hungría representa el cuarto país visitado por el mandatario en poco más de una semana, luego de sus pasos por Estados Unidos, Chile y España desde comienzos de marzo.

Reuniones bilaterales y presencia en la CPAC

La agenda oficial prevé una serie de encuentros de alto nivel durante la jornada del sábado. En primer término, Milei mantendrá una reunión con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Posteriormente, se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, consolidando así un vínculo político que ya tuvo antecedentes recientes.

En paralelo, el mandatario argentino participará de la cumbre de la CPAC, espacio en el que ya ha tenido presencia en ediciones realizadas en Estados Unidos, Paraguay y Argentina. En esta ocasión, será uno de los oradores en la ceremonia de cierre, donde será recibido previamente por el director de la conferencia en Hungría, Miklós Szanth.

Una distinción académica en Budapest

Además de las actividades políticas, la agenda incluye un reconocimiento institucional. Milei recibirá el título "Civis Universitatis Honoris Causa" otorgado por el rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli.

Se trata de una casa de estudios fundada en 2012, considerada una de las más jóvenes de Europa. Durante la ceremonia, el mandatario brindará unas palabras antes de emprender su regreso a la Argentina.

Antecedentes del vínculo con Orbán

El encuentro con Viktor Orbán no es el primero entre ambos dirigentes. Ya habían coincidido en febrero pasado durante una visita a Estados Unidos, en el marco del primer encuentro del Consejo de la Paz en Washington.

En aquella ocasión, impulsada por Donald Trump, participaron presidentes de 27 países alineados con la Casa Blanca. Durante ese evento, Milei y Orbán fueron vistos conversando de manera distendida.

Un video que trascendió los mostró compartiendo un momento informal: abrazados, riendo y cantando al ritmo de una canción de Elvis Presley, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observaba la escena con humor. "Si seguimos así, nos van a separar", bromeó Orbán en sus redes sociales.

Una comitiva reducida

El viaje del Presidente se realiza con una comitiva acotada, integrada por Karina Milei y Pablo Quirno. Según se informó, no forma parte del viaje el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La previa: actividades en Tucumán

Antes de partir hacia Hungría, Milei desarrolló actividades en la provincia de Tucumán, en el marco del denominado Tour de la Gratitud.

Allí participó del Foro Económico del NOA, donde se reunió con el referente libertario local Lisandro Catalán y fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Tras ese paso por el interior del país, regresó a Buenos Aires y poco después emprendió el viaje hacia Europa.

Contexto político: tensiones en el frente interno

El viaje internacional se produce en un contexto de controversias en el plano local. El Presidente enfrenta repercusiones vinculadas al caso $LIBRA, cuyas últimas revelaciones contradicen explicaciones previas sobre su rol en la gestación, lanzamiento y colapso de la criptomoneda.

A su vez, se suma una polémica que involucra a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión oficial. También se mencionó un viaje familiar a Punta del Este en avión privado y la posible adquisición de una vivienda en un country.

En este escenario, la agenda internacional permitirá que el mandatario permanezca alejado, al menos geográficamente, de estas controversias durante las próximas 48 horas.

Una agenda internacional en expansión

El viaje a Hungría confirma la intensidad de la actividad internacional de Javier Milei en las últimas semanas. Con escalas en cuatro países en menos de diez días, el mandatario busca consolidar vínculos políticos y participar en foros internacionales.

La combinación de reuniones bilaterales, حضور en espacios ideológicos como la CPAC y reconocimientos institucionales configura una agenda que, aunque breve en tiempo, concentra múltiples objetivos en el plano diplomático y político.