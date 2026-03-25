Minería: media sanción al pacto con Salta por el proyecto Diablillos

En una jornada legislativa cargada de tensiones y debates técnicos, la Cámara de Diputados de Catamarca aprobó esta mañana la media sanción del proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Facilitación y Fomento del proyecto minero "Diablillos - Plata". Se trata de un convenio bilateral suscripto entre las provincias de Catamarca y Salta, diseñado para dotar de un marco institucional sólido a un emprendimiento de oro y plata que promete cambiar la fisonomía económica de la región. La resolución en el recinto reflejó la marcada polarización de las posturas políticas actuales; la votación resultó sumamente ajustada, arrojando un saldo de 18 votos afirmativos frente a 17 negativos, con un registro de 6 ausencias que terminaron siendo determinantes para el desenlace de la sesión.

Un marco de cooperación ante la incertidumbre

El proyecto Diablillos se encuentra actualmente bajo la responsabilidad operativa de la firma AbraSilver y, según los datos técnicos que sustentan la iniciativa, su puesta en marcha definitiva demandará una inversión proyectada de 760 millones de dólares. Para el bloque mayoritario, la aprobación de este acuerdo no representa una decisión coyuntural, sino una respuesta jurídica concreta a un escenario de incertidumbre que ha persistido durante décadas en la zona. El diputado Damián Brizuela fue el encargado de fundamentar la postura a favor, calificando la norma como un eje de gestión estratégica para el desarrollo de la provincia.

En su discurso, Brizuela argumentó que el acuerdo constituye un ejercicio de madurez institucional, permitiendo transformar un diferendo jurisdiccional histórico en una política de Estado orientada al crecimiento. El legislador fue enfático al aclarar que esta iniciativa no implica bajo ningún concepto una renuncia territorial por parte de Catamarca. Por el contrario, lo que se establece es un marco transitorio de cooperación que funcionará de manera efectiva hasta que el Congreso de la Nación resuelva de forma definitiva el diferendo limítrofe, asegurando que la provincia no pierda oportunidades de inversión mientras se espera dicho fallo.

Soberanía económica y fiscalización conjunta

En términos de beneficios económicos y mecanismos de control, el acuerdo ratificado garantiza que Catamarca perciba el 50% de las regalías y los gravámenes generados en el área de explotación. Lejos de diluir las facultades provinciales, el diputado Brizuela sostuvo que este instrumento las potencia al establecer un esquema de fiscalización conjunta que obliga a las operadoras a cumplir con los estándares ambientales y operativos más rigurosos del sector. De esta manera, se busca proteger de forma proactiva el patrimonio de la provincia mediante la creación de un comité interprovincial que fortalecerá los mecanismos de monitoreo y vigilancia sobre la actividad minera en la zona en disputa.

El legislador también aprovechó su intervención para aclarar que, dado que el proyecto Diablillos se encuentra todavía en una etapa de exploración, no corresponde exigir en este momento estimaciones definitivas sobre los volúmenes de producción o el monto total de las regalías futuras. Brizuela subrayó que lo que la Cámara aprobó hoy no es un estudio de factibilidad técnica, sino el diseño de un marco de seguridad jurídica que permite al Estado provincial anticiparse al futuro y garantizar la llegada de capitales que, de otro modo, podrían verse ahuyentados por la falta de reglas claras.

Cruces políticos y la controversia del "faltazo"

El debate parlamentario estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Juan Carlos Ledesma, presidente del bloque oficialista, dirigió duras críticas hacia los sectores que no acompañaron la iniciativa, señalando lo que considera contradicciones con el discurso nacional de promoción de inversiones. Ledesma cuestionó a los legisladores que en redes sociales se muestran afines a las ideas libertarias y promercado, pero que, al momento de votar herramientas concretas para atraer capitales a Catamarca, manifiestan dudas y retroceden en sus posturas. Para reforzar su planteo, citó declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien ha señalado que las inversiones llegan allí donde existen reglas de juego transparentes.

Desde la vereda opuesta, los legisladores de la UCR plantearon serios reparos vinculados a la definición de límites y al esquema de distribución de recursos. El diputado Luis Fadel expresó que aún existen dudas razonables sobre el alcance real del acuerdo y cuestionó la conveniencia de compartir ingresos en partes iguales con Salta mientras el diferendo territorial no esté resuelto por las vías correspondientes. Asimismo, desde la oposición se mostró un notable malestar por la ausencia del diputado Francisco Monti, ya que su voto habría sido clave para alcanzar un empate que podría haber alterado el destino de la ley. A pesar de estas resistencias, el oficialismo logró imponer su visión de que el acuerdo permite sostener inversiones y garantizar recursos genuinos, manteniendo siempre intactos los derechos territoriales de Catamarca.