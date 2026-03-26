Nahir Galarza salió de la cárcel y volvió a Gualeguaychú en medio de un gran operativo

En medio de un estricto hermetismo, Nahir Galarza volvió a salir de la cárcel y su nombre volvió a instalarse en la agenda pública. Esta vez, sin embargo, no se trató de un giro judicial vinculado a su condena, sino de un permiso excepcional otorgado por razones humanitarias.

La joven, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017, fue autorizada a abandonar por unas horas la Unidad Penal Nº 6 de Paraná. El motivo de la medida fue permitirle visitar a su abuela materna en Gualeguaychú, quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal.

La decisión judicial contempló la situación personal y familiar de la interna y habilitó una salida transitoria por única vez, bajo un esquema de seguridad reforzado y condiciones estrictas de control.

Un operativo planificado al detalle

El traslado de Galarza fue diseñado con antelación tras la recepción del oficio judicial. El procedimiento incluyó un operativo de seguridad específico, orientado a evitar filtraciones y garantizar el normal desarrollo de la visita.

El equipo de custodia estuvo compuesto por:

Agentes penitenciarios

Un chofer

Una oficial a cargo del procedimiento

Desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, la joven fue trasladada hasta el domicilio de su abuela en Gualeguaychú. Según explicó el inspector general Alejandro Mondragón, el carácter mediático del caso obligó a extremar recaudos.

"Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio", señaló el funcionario en diálogo con el portal local Elonce.

La prioridad del operativo fue clara: evitar la exposición pública innecesaria y resguardar tanto a la interna como a su entorno.

Reglas estrictas durante la visita

El protocolo de la salida incluyó una serie de pautas estrictas que se cumplieron durante todo el procedimiento. La presencia de la custodia fue constante y sin excepciones.

Entre las principales condiciones establecidas se destacan:

Supervisión directa en todo momento

Custodia dentro del domicilio durante la visita

Autorización para que el personal penitenciario inspeccione previamente el lugar

Restricción de حضور de otras personas durante el encuentro

"En general, en estos casos, se trata de que el familiar esté solo", explicó Mondragón, en referencia a la necesidad de minimizar riesgos y facilitar el control.

La visita se desarrolló durante la mañana y tuvo una duración aproximada de una hora. No se registraron incidentes ni alteraciones del protocolo, y el operativo se ejecutó conforme a lo previsto.

Finalizado el tiempo autorizado por la Justicia, Galarza fue trasladada nuevamente a la unidad penitenciaria de Paraná, donde continúa detenida desde hace casi una década.

Conducta y actividades dentro del penal

Las autoridades penitenciarias destacaron un cambio en la conducta de Nahir Galarza en el contexto de su permanencia en prisión. Según Mondragón, la interna ha mostrado una evolución positiva.

"Ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil", afirmó el inspector general, quien también subrayó su adaptación a las normas del establecimiento.

Actualmente, Galarza participa en distintas actividades dentro de la unidad, entre ellas trabajos en talleres internos y cursos de formación.

Estas tareas forman parte de la dinámica habitual del penal y reflejan el proceso de adaptación de la joven a su situación de encierro.

El crimen de Fernando Pastorizzo

El caso que llevó a Galarza a prisión se remonta al 29 de diciembre de 2017, cuando Fernando Pastorizzo fue asesinado en la ciudad de Gualeguaychú.

El hecho ocurrió entre las 5.10 y las 5.15 de la madrugada. El cuerpo de la víctima fue encontrado más tarde en la vía pública, con:

Un disparo en la espalda

Un disparo en el pecho

Su moto en el lugar

Dos cascos tirados en el suelo

En un primer momento, Galarza declaró como testigo y aseguró haber visto a Pastorizzo la noche anterior. Sin embargo, ante la acumulación de indicios en su contra, quedó detenida. En una segunda declaración, reconoció haber efectuado los disparos con el arma de su padre, quien era policía, aunque sostuvo que el hecho había sido "accidental".

El proceso judicial avanzó y culminó el 3 de julio de 2018, cuando el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú dictó la condena a prisión perpetua. El fallo fue posteriormente confirmado en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.