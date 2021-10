"No lo tenía enseñando economía", ironizó Kicillof por las supuestas clases de Macri

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a las críticas con las que reaccionó el kirchnerismo al anuncio de que Mauricio Macri dará clases en los Estados Unidos. “Estoy un poco atónico, no lo tenía enseñando economía”, ironizó.

Este miércoles el ex presidente informó que aceptó una invitación para participar de un programa de liderazgo académico en una cátedra de economía. La noticia trasciende en medio de la polémica por su situación judicial ya que este jueves se lo esperaba en una indagatoria a la cual no se presentará.

Macri aceptó la propuesta de “The Adam Smith Center for Economic Freedom” (Florida International University) para participar de una cátedra en su carácter de ex Presidente. En Estados Unidos estará gran parte del primer semestre de 2022, particularmente en el Estado de La Florida.

En este marco, Kicillof apuntó de manera irónica contra el ex mandatario. “Estoy un poco atónito, no lo tenía a Macri enseñando economía”, manifestó en diálogo con C5N. El gobernador bonaerense recordó que en su libro, el referente del PRO “dijo que durante el momento que gobernó, la economía la tercerizó en funcionarios del área, decía que incluso no le hacían caso y ahora se ha vuelto especialista parece”.

En tanto, expresó sus sospechas ya que la propuesta “coincide con cuestiones judiciales”. Por último, volvió a chicanear y aseguró que “si tuviera la oportunidad, no tomaría las clases” dictadas por el ex presidente.

De esta forma Kicillof respondió en sintonía con su jefa política, Cristina Kirchner. La vicepresidenta opinó sobre el tema este miércoles, minutos antes de ingresar a la sesión que se llevó a cabo en el Senado. “La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia”, publicó en su cuenta de Twitter.

La actual Vicepresidenta se refirió a que el viernes pasado la Justicia de Dolores había citado a Macri a declaración indagatoria. Lo acusan de haber espiado a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Lo esperan este jueves 7 de octubre, pero no asistirá. En su entorno dicen que nunca fue notificado de la citación. “Todo el mundo sabe que Macri se mueve entre su domicilio de Acassuso y la quinta familiar Los Abrojos. Sin embargo el juez nunca envió la notificación a estas direcciones”, aseguraron.

Carlos Díaz-Rosillo, director del think thank y ex asesor de Donald Trump, fue quien invitó formalmente a dar clases al líder del PRO a través de una carta: “Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos que participen en esta beca”.

El propio Macri se refirió a la convocatoria en sus redes sociales: “Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”.

Por otra parte, Axel Kicillof cargó contra la oposición por endurecer su discurso tras la victoria en las PASO. “Macri dijo que si perdemos las elecciones nos vamos a tener que ir, luego apareció Vidal -quien hasta hace poco se supone que era de las palomas de Juntos Por el Cambio- y endureció su discurso diciendo que podrían al presidente de la Cámara de Diputados si ganan en noviembre. Dicen que si ganan han decido generar modificaciones que van a complicar muchísimo cuestiones básicas del accionar del Gobierno”, advirtió el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.

“No tenemos que responder a las provocaciones de la oposición”, agregó Kicillof quien planteó que “las amenazas” de Juntos por el Cambio pueden ser parte de “una estrategia electoral”, ya que “capaz pierden votos por derecha”. En ese sentido sentó como prioridad continuar enfocado en el tema sanitario y pensando en la reactivación de la economía. “Hay casi 9 millones de vacunados con segundas dosis, nos permite dedicarnos a recuperar lo perdido, lo que la pandemia se llevó”, declaró pero señaló que aún “no es un tema resuelto”. “Lleva tiempo salir de la pandemia y recuperarse económicamente”, concluyó.