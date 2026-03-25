"No me lo pierdo": Milei asistirá al informe de Adorni en la Cámara Baja

En una decisión que rompe con la tradición política argentina, el presidente Javier Milei ha manifestado su firme intención de presenciar el primer informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. El evento, programado para el próximo miércoles 29 de abril, marcará no solo el debut del actual ministro coordinador en el recinto legislativo, sino también una puesta en escena de unidad gubernamental en un contexto de crecientes tensiones con la oposición. La confirmación llegó de puño y letra del propio mandatario a través de su cuenta oficial en la plataforma X, donde publicó de manera tajante: "No me lo pierdo. Ahí estaré".

Esta acción ha sido interpretada por fuentes oficiales como un espaldarazo definitivo hacia Adorni, cuya figura ha estado en el centro de diversas polémicas mediáticas en las últimas semanas. De concretarse la asistencia, será la primera vez que un Jefe de Estado siga de cerca una sesión de este tipo —habitualmente considerada un acto de baja relevancia institucional— desde los palcos del Congreso. El anuncio se dio luego de que la cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete designara la fecha conforme lo establece la Constitución Nacional, lo que motivó la inmediata reacción del Presidente en sus redes sociales para validar el cumplimiento del artículo 101.

Detrás de la exposición de finales de abril existe un complejo engranaje administrativo que ya se encuentra en funcionamiento. La Jefatura de Gabinete es el órgano encargado de centralizar las inquietudes de los distintos bloques legislativos para luego procesar las respuestas correspondientes a través de un sistema de relevamiento exhaustivo que involucra a todo el esquema ministerial. La Secretaría de Asuntos Estratégicos, liderada por Ignacio Devitt, es la oficina que coordina esta tarea técnica, habiendo absorbido recientemente a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales. En este proceso, las preguntas presentadas por los diversos espacios políticos se distribuyen entre los nueve ministerios actuales, cuyos equipos de especialistas trabajan en el ordenamiento de temas y la recepción de respuestas específicas para que el ministro coordinador cumpla con la normativa de concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras.

La decisión de Milei de asistir al recinto no es un hecho azaroso, sino que se produce tras una serie de ruidos internos y externos vinculados a cuestionamientos sobre los viajes del ministro coordinador y su declaración patrimonial. Tanto el Presidente como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, han multiplicado las muestras de apoyo hacia el funcionario para disipar cualquier duda sobre su futuro en el cargo, el cual fue puesto en duda en la plana de los principales medios de comunicación. Esta mañana, en un intento por dejar atrás los reclamos de la oposición, Adorni regresó a la sala de conferencias y brindó una declaración a la prensa acreditada para despejar trascendidos. Aunque los Milei no estuvieron presentes físicamente en dicha instancia, se mostraron elogiosos en redes sociales y siguieron la conferencia por televisión, reforzando la idea de que el mandatario cuenta con un palco permanente en el Congreso y no necesita invitación formal para ingresar.

Se prevé que la jornada parlamentaria sea extensa y de alta intensidad política, ya que el Jefe de Gabinete deberá responder a las preguntas de los 19 bloques que componen la Cámara, enfrentando requerimientos sobre temas técnicos de la administración y cuestiones relativas a sus viajes y propiedades que surjan de las inquietudes opositoras. El equipo que rodea al funcionario trabaja en imprimirle a la presentación la impronta mediática que lo caracterizó durante los años en los que brindó conferencias de prensa cotidianas, prometiendo que no va a faltar su toque personal en una sesión donde también podrían estar presentes otros integrantes del Gabinete.

Los antecedentes de esta práctica en la gestión libertaria muestran una disparidad notable entre sus antecesores. El último informe del Ejecutivo data del 27 de agosto de 2025 y fue brindado por Guillermo Francos, quien protagonizó cinco exposiciones en total, mientras que su antecesor, Nicolás Posse, solo acudió una vez al recinto el 15 de mayo de 2024. El reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 201, permite que el jefe de Gabinete sea acompañado por ministros y secretarios de Estado durante su alocución, una posibilidad que el oficialismo no descarta para reforzar la imagen de cohesión y respaldo institucional que el Gobierno busca proyectar el próximo 29 de abril ante el Poder Legislativo.