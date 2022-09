"No se puede seguir persiguiendo y alentando al odio", dijo Lucía Corpacci

La senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci, repudió el atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nacion, y marcó que el hecho es producto del «odio y la persecución» en contra de la ex presidente. En declaraciones radiales, la legisladora puso a la altura de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón a Cristina Fernandez, en cuanto al nivel de persecución.

«Hay una violencia verbal en contra de la Vicepresidente que genera las cosas que pasaron ayer. Es muy preocupante de una gravedad institucional enorme. Tenemos que poner los pies sobre la tierra, no podemos seguir generando tanto odio. A mi me dio escalofríos ver lo que pasó y lo que podría haber pasado. Hubiera sido tremendo. No se puede seguir persiguiendo y alentando al odio, porque no hay otra palabra. A Cristina la vienen persiguiendo de antes, no de ahora con la causa Vialidad, y no le comprobaron nada», planteó Corpacci.

Luego y para marcar el impacto que lo produjo el hecho comentó "después de haber visto lo que vimos todos anoche, confieso que la verdad que me daban escalofríos, por lo que pasó y por lo que pudo haber pasado”.

“Realmente si hubieran dañado a Cristina creo que habría una marea de ciudadanos en la calle no de la manera que deseamos, en una manifestación, hubiera sido tremendo. Hay que tomar consciencia, no se puede seguir persiguiendo y alimentando el odio. La persecución hacia Cristina es inaudita: lo digo en estas palabras, creo que solamente Perón y Eva tuvieron esta persecución” .

La ex gobernadora, en tanto, reiteró la convocatoria del del PJ local para marchar en apoyo a Cristina, acto que se llevará a cabo desde las 17 hs, y que culminará en la Plaza 25 de Mayo.