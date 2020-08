No se registraron nuevos casos de coronavirus en Catamarca

Hasta las 21 horas de ayer, no se detectaron nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca. De esta manera, el total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 61.

A su vez, no se registraron pacientes recuperados y, por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 9 casos se consideran activos.

Por otro lado, el COE Provincial informó que, ante el registro de dos casos positivos en el informe nacional de pacientes de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud explicaron que se realizó un reclamo formal desde el área de Epidemiología, para que se rectifique la información en cuestión ya que, en la jornada de ayer, no se registraron -y, por ende, no se cargaron- casos positivos de coronavirus.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer, fueron 5.376 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados llegaron a 201.919.

Además, se sumaron 52 fallecidos y el total de muertos es de 3.648. El dato alentador es que 89.026 personas ya se recuperaron.

Según los datos oficiales, ayer se procesaron 13.057 nuevos test y, desde el inicio del brote, ya se realizaron 736.007 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 16.219,9 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 423.123 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico).