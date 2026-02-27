La Justicia de Estados Unidos detectó una nueva cuenta bancaria vinculada a la firma TourProdEnter, empresa atribuida a Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, en la que se habrían concentrado ingresos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior.

La cuenta fue abierta en mayo de 2024 en PNC Bank y registró movimientos por más de US$13 millones, de los cuales se habrían desviado más de US$3 millones a cinco sociedades radicadas en Miami sin actividad comercial conocida.

Esta medida se enmarca en el proceso de discovery que tramita ante la Corte de Delaware bajo el expediente "Case No. 1:25-cv-01217-RGA", iniciado tras una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni, donde ya se habían identificado otras cuatro cuentas en Estados Unidos.

Estructura de la cuenta y origen de los fondos

Según los registros incorporados al expediente:

Faroni figura como owner de la cuenta.

Gillette figura como manager.

Gran parte de los fondos acreditados provenían de otras cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.

Estas transferencias permitieron centralizar en PNC Bank los recursos que luego se repartieron entre múltiples sociedades en Miami, todas caracterizadas por no desarrollar actividad comercial aparente, lo que levanta sospechas sobre su uso como sociedades pantalla.

Sociedades receptoras y montos involucrados

Entre los egresos detectados destacan transferencias hacia las siguientes firmas:

Soagu Services

Recibió previamente US$10,8 millones.

Nuevos ingresos entre junio y noviembre de 2024: US$764.000.

Marmasch

Transferencias previas por US$13,4 millones.

Nuevas transferencias por US$1.107.500.

Velpasalt LLC

Creada por un operador turístico de Bariloche.

Transferencias previas: US$14,7 millones.

Nuevos movimientos en junio de 2024: US$273.000.

Junto con otras sociedades de Bariloche, utilizó como agente registrador a Registered Agents Inc, con sede en Wyoming, y fue cerrada el 30 de diciembre de 2024, dos días después de trascender el escándalo.

Delker INC

Transferencias desde PNC Bank: US$675.000 en tres giros (US$195.000, US$347.000, US$133.000).

Fondos adicionales de otras cuentas de TourProdEnter: US$3.705.300, totalizando US$4.380.300.

Recibió diez transferencias desde Bank of America, una de US$202.000 desde JP Morgan el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos del City los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2024 por US$560.000.

Declaró domicilio en 8333 NW 53 Street, Doral, Miami, bajo modalidad de "oficina virtual".

Mafer Trading LLC

Transferencias previas: US$1.345.000.

Nuevos movimientos: US$252.500.

Registrada por Matías E. Fernández, cuyas iniciales coinciden con la firma ("Ma" por Matías y "Fer" por Fernández), un patrón similar al de Marmasch vinculada a Mariela Marisa Schmalz.

En registros anteriores también surgió la firma W Trading, vinculada a Matías Esteban Fernández, de 45 años, con antecedentes como empleado municipal en Lanús y registrado como monotributista.

Justificación formal y contexto empresarial

Para justificar estas transferencias, TourProdEnter se presenta como vinculada a la industria textil. Sin embargo, la investigación judicial sostiene que la empresa habría funcionado como estructura para canalizar y desviar fondos de la AFA.

Con la aparición de Mafer Trading, se completa un entramado de nueve LLC creadas en tres direcciones de Miami, que habrían recibido US$51,4 millones de fondos de la AFA. Con los nuevos movimientos detectados, que suman US$3.171.800 adicionales, la cifra total alcanza casi US$55 millones, y podría incrementarse a medida que avance el proceso judicial.

Implicaciones legales y seguimiento del caso

El hallazgo de esta nueva cuenta en PNC Bank y los movimientos detectados refuerzan la complejidad de la investigación, que ya había identificado múltiples sociedades pantalla y cuentas bancarias en distintos bancos estadounidenses.

La Corte de Delaware continúa evaluando la documentación presentada y el seguimiento de los flujos financieros permitirá determinar responsabilidades y posibles sanciones. Este caso pone de relieve la sofisticación de las estructuras utilizadas para canalizar fondos de organizaciones deportivas hacia jurisdicciones extranjeras, aumentando la atención sobre la transparencia en la gestión de recursos de la AFA y empresas vinculadas a figuras clave como Javier Faroni y Erica Gillette.