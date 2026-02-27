Tensión en Catamarca: policías autoconvocados se manifestaron frente a Casa de Gobierno

Efectivos policiales retirados, personal penitenciario y familiares se manifiestan en la noche de este viernes frente a la Casa de Gobierno de Catamarca en reclamo de un incremento salarial que consideran urgente e impostergable. La protesta, que se desarrolla en las afueras del edificio gubernamental, constituye el punto más visible de una serie de manifestaciones que ya se habían hecho públicas en diferentes comisarías del interior provincial.

La jornada comenzó durante la mañana, cuando representantes de los efectivos se trasladaron en caravana desde el Parque de Los Niños hacia la Casa de Gobierno. Al mediodía mantuvieron una reunión con autoridades del Gobierno provincial, en la que se presentó una oferta oficial que fue posteriormente rechazada.

Según comentaron a La Unión, la propuesta consistía en un aumento del 5 %, que en promedio representaría un incremento de 50 mil pesos. La respuesta fue contundente: "No hay acuerdo porque la oferta es una burla", señalaron los voceros del sector.

Lejos de cerrarse el conflicto, en horas de la tarde las partes mantuvieron un nuevo encuentro. Sin embargo, el resultado fue el mismo: otro rechazo por parte de los policías. La falta de consenso derivó en la manifestación nocturna frente a la sede gubernamental, donde los efectivos expresan su malestar y sostienen el reclamo.

Un reclamo estructural: salario mínimo y base piramidal

El eje central del conflicto es la situación salarial del personal policial. El vocero del grupo, Luis Flores, explicó que el esquema salarial del sector difiere del resto de la administración pública y que el pedido se calcula sobre una base piramidal, característica que determina la estructura de los haberes según jerarquías.

En ese marco, el planteo no se limita a un porcentaje de incremento, sino que apunta a una reestructuración integral de la tabla salarial, con impacto en toda la escala jerárquica. La demanda incluye la fijación de un piso concreto para los agentes.

"Pretendemos (...) que el agente de policía supere, plata en mano, en bolsillo, por lo menos un millón trescientos como mínimo", expresó Flores al detallar el objetivo salarial.

La aspiración, según explicaron, no es meramente porcentual, sino estructural. Buscan establecer un piso salarial que permita revertir la situación económica actual del personal. "La idea es poder salir de debajo de la línea de pobreza en la cual se encuentra el personal policial con muchas deudas", afirmó el vocero.

De este modo, el reclamo incorpora una dimensión que trasciende la negociación coyuntural y se proyecta sobre la arquitectura misma del sistema de haberes de la fuerza.

La situación de los retirados por invalidez

Durante el diálogo con la prensa, Flores también puso el foco en un aspecto que calificó como crítico: la situación de los retirados por invalidez.

Según indicó, existen casos de efectivos que, tras veintiocho o treinta años de servicio, perciben ingresos que no alcanzan los cuatrocientos mil pesos.

"Hay retirados por invalidez que no están cobrando ni siquiera cuatrocientos mil pesos", advirtió.

El señalamiento incorpora otra dimensión estructural del reclamo: la necesidad de que cualquier recomposición salarial contemple no solo a los efectivos en actividad, sino también a quienes integran el sistema previsional derivado de la fuerza. La problemática, de acuerdo con lo expuesto, no se limita a la etapa activa, sino que se extiende a quienes ya no pueden desempeñar funciones operativas.

Gastos obligatorios y falta de insumos

El reclamo salarial se complementa con una descripción de las condiciones materiales en las que desempeñan su labor cotidiana. Flores detalló que el personal policial debe afrontar de manera obligatoria la compra de uniformes y botas, elementos indispensables para el cumplimiento del servicio.

A esa carga económica se suma, según denunció, la falta de insumos en dependencias policiales. "Hay lugares que no tienen ni siquiera una garrafa para que el personal policial tenga para tomar un té, una merienda, un desayuno o calentar algo de la comida al mediodía, cuando está de servicio", expresó.

Entre los puntos señalados se destacan:

Compra obligatoria de uniformes y botas.

Falta de garrafas en algunas dependencias.

Dificultades para acceder a condiciones básicas durante la jornada de servicio.

La descripción expone condiciones que, según el planteo de los autoconvocados, impactan directamente en la cotidianeidad laboral y profundizan el malestar.

Ingresos complementarios y trabajos informales

Otro aspecto que emergió en el planteo público es la necesidad de muchos efectivos de recurrir a actividades informales para completar el presupuesto familiar ante la insuficiencia de los ingresos formales.

"Entre esos feriantes que hay ahí, usted se acerca a conversar y seguro que un par de policías están vendiendo algo como para poder llevar unos pesitos más a la casa", afirmó Flores.

La declaración ilustra un escenario en el que, según describen los autoconvocados, efectivos que cumplen funciones en la fuerza deben simultáneamente buscar alternativas adicionales de ingreso para sostener sus hogares.