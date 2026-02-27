Renunció el secretario de Finanzas que había designado Caputo hacía 4 meses

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a desempeñarse como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew, quien presentó su renuncia por "razones personales".

Según indicó el propio Caputo, la decisión fue acompañada de un proceso de transición ordenado. "Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales", escribió el funcionario en X.

El ministro no sólo confirmó la salida sino que además subrayó que Lew continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando "su conocimiento y profesionalismo". De esta manera, aunque deja formalmente la Secretaría de Finanzas, su participación en el esquema económico no se interrumpe por completo.

La confirmación del reemplazo fue inmediata: en su lugar asumirá Federico Furiase, quien hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Caputo destacó su trayectoria "amplia y reconocida" en el ámbito económico y financiero, remarcando además que integra el equipo económico desde el inicio de la actual gestión.

"Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero", expresó el ministro.

El breve paso de Lew por la Secretaría de Finanzas

Alejandro Lew había asumido el cargo como secretario de Finanzas en noviembre de 2025, luego de la salida de Pablo Quirno. Sin embargo, su permanencia en el puesto fue breve: transcurrieron apenas tres meses desde su designación hasta la presentación de su renuncia.

Su trayectoria profesional incluye posiciones de alto perfil tanto en el sector público como en el privado. Entre los antecedentes más relevantes se destacan:

Chief Financial Officer (CFO) de YPF, cargo que ejerció desde junio de 2020 hasta finales de noviembre de 2023.

Director del BCRA, función que desempeñó desde diciembre de 2023 hasta julio de 2024, momento en que fue reemplazado por Baltasar Romero Krause.

Estos antecedentes marcan un recorrido vinculado a la gestión financiera y a la conducción en organismos estratégicos, tanto en una empresa de peso como YPF como en el propio Banco Central. Su paso por la Secretaría de Finanzas, aunque breve, se dio en el marco de una reconfiguración previa del equipo económico tras la salida de Pablo Quirno.

Quién es Federico Furiase, el nuevo secretario de Finanzas

El nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase, es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y hasta ahora se desempeñaba como director del BCRA.

Su recorrido dentro del actual esquema económico incluye funciones previas de relevancia:

Se desempeñó como asesor del titular del Ministerio de Economía.

Fue representante de esa cartera en el Directorio del BCRA entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.

Posteriormente ejerció como director del Banco Central.

Caputo remarcó que Furiase integra el equipo económico desde el inicio de la gestión, consolidando así una continuidad interna en la conducción del área de Finanzas.

En el plano profesional, Furiase acumula:

Más de 17 años en el sector privado, en el área de consultoría económica-financiera.

Más de 10 años en la actividad académica.

Su trayectoria en consultoría económica incluye posiciones en distintas firmas:

Director en Anker Latinoamérica (2021-2023).

Director de la consultora EcoGo (2017-2021).

Economista senior en Estudio Bein & Asociados (2008-2017).

Analista en Federico Muñoz & Asociados (2008).

Este recorrido profesional muestra un perfil técnico con amplia experiencia en análisis económico y financiero, tanto en el ámbito privado como en la función pública.

Continuidad y reorganización en el equipo económico

El movimiento en la Secretaría de Finanzas se produce en un contexto de reorganización interna, pero con un mensaje claro de continuidad. Caputo enfatizó el carácter ordenado de la transición y la permanencia de Lew dentro del equipo en otras funciones vinculadas a su especialidad.

La designación de Furiase, quien ya formaba parte del entramado del Ministerio de Economía y del Banco Central, refuerza la idea de un relevo interno más que de un cambio de rumbo. Con una trayectoria que combina consultoría privada, experiencia académica y desempeño en el sector público, el nuevo secretario asume la responsabilidad de un área clave dentro del esquema económico.

Así, la Secretaría de Finanzas inicia una nueva etapa bajo la conducción de Federico Furiase, en un movimiento que combina renuncia por motivos personales, transición planificada y continuidad técnica dentro del equipo liderado por Luis Caputo.