Paritaria docente en Catamarca: un gremio consultará a sus afiliados la nueva propuesta oficial

La negociación salarial docente atraviesa un momento decisivo. En el marco de la segunda reunión paritaria, el Gobierno formuló una nueva propuesta económica destinada al sector educativo, mientras la Unión Docentes Argentinos (UDA) seccional Catamarca solicitó un cuarto intermedio para analizar la oferta con sus afiliados y anticipó que adherirá al paro nacional convocado por la CGT para el lunes 2. La mesa de negociación acordó retomar el diálogo el miércoles 4 a las 10, en un escenario atravesado por la falta de acuerdo a nivel nacional.

Una nueva oferta oficial con bono y actualización por IPC

El encuentro estuvo presidido por la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, y allí el Ejecutivo presentó una propuesta que combina medidas inmediatas y proyecciones a mediano plazo.

Entre los puntos centrales del ofrecimiento se destacan:

Bono extraordinario de $80.000, a liquidarse en el mes de marzo.

Continuidad de la actualización bimestral por inflación del punto índice y de la función jerárquica conforme al IPC, a partir de enero de 2026.

Elevación del salario mínimo a $800.000 por cargo desde marzo.

Actualización de ese salario mínimo en julio de 2026, aplicando el IPC correspondiente al período enero-junio de 2026.

La estructura de la propuesta combina, por un lado, un refuerzo extraordinario de carácter inmediato, y por otro, un esquema de actualización automática atada al índice de precios al consumidor a partir del año 2026. Además, fija un nuevo piso salarial por cargo que comenzaría a regir desde marzo y que volvería a ajustarse en julio del próximo año, según la evolución inflacionaria del primer semestre.

El planteo oficial intenta dar previsibilidad mediante la referencia explícita al IPC como mecanismo de actualización, tanto para el punto índice como para la función jerárquica, elementos centrales en la composición del salario docente.

La respuesta de UDA: cuarto intermedio y adhesión al paro

Frente a esta nueva propuesta, las profesoras Estela Urueña y Estela Toledo, quienes participaron en representación de UDA Catamarca, solicitaron pasar a un cuarto intermedio con el objetivo de consultar a las bases antes de emitir una respuesta definitiva.

En ese marco, anticiparon que el gremio acompañará el paro nacional convocado por la CGT para el lunes 2. La decisión se inscribe en una medida de fuerza más amplia que involucra a los gremios docentes encuadrados en la central obrera y que responde al fracaso de las negociaciones para alcanzar una paritaria a nivel nacional.

De este modo, la discusión provincial queda atravesada por un conflicto de escala mayor. La falta de acuerdo en la paritaria nacional impacta directamente en las organizaciones sindicales que integran la CGT, que resolvieron avanzar con una medida de fuerza ante la ausencia de consensos.

Cabe recordar que UDA no pertenece a la Intersindical docente, lo que marca una diferenciación dentro del mapa gremial del sector educativo. Esta aclaración no es menor, ya que define su posicionamiento institucional y su estrategia de negociación.

El reclamo sindical: 40% al básico y pliego de reivindicaciones

En la reunión anterior, realizada el miércoles último, el gremio había solicitado un incremento salarial del 40% al básico, con carácter remunerativo y bonificable para todos los cargos y horas cátedra. Ese pedido fue ratificado en la reunión de hoy, reafirmando la postura sindical frente a la nueva oferta del Ejecutivo.

El planteo del 40% al básico implica un impacto estructural en la composición del salario, al tratarse de una suma incorporada al haber permanente y con incidencia en adicionales y bonificaciones. La condición de remunerativo y bonificable para todos los cargos y horas cátedra refuerza el carácter integral del reclamo.

Además del pedido estrictamente salarial, UDA presentó un pliego de reivindicaciones para el sector docente, ampliando el eje de discusión más allá del porcentaje de aumento. Si bien no se detallaron los puntos de ese pliego en esta instancia, su presentación formaliza un conjunto de demandas sectoriales que forman parte de la negociación.

Un compás de espera hasta el miércoles 4

La mesa acordó un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 a las 10, momento en el que se retomará la negociación. Ese lapso permitirá al gremio consultar a sus afiliados y definir una postura oficial frente a la propuesta del Gobierno.

En paralelo, la adhesión al paro nacional convocado por la CGT para el lunes 2 marca que el conflicto no se limita al ámbito provincial, sino que forma parte de una disputa mayor vinculada a la paritaria docente nacional.

Así, el escenario combina oferta oficial con bono y actualización por IPC, reclamo sindical del 40% al básico, medida de fuerza nacional y un nuevo encuentro fijado para el miércoles. La definición quedará sujeta al análisis de las bases docentes y a la capacidad de las partes de acercar posiciones en la próxima reunión.