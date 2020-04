Ocho millones de boludos del sector privado mantenemos al resto, y esto no va más, dijo Barrionuevo

El impacto de la crisis económica en tiempos de Coronavirus, tiene en el sector hotelero y gastronómico, a unos de los más afectados. Desde grandes bares a pequeños locales de parrilladas, pasando por hoteles y resto, todos acusan una grave situación. Las aperturas de la cuarentena no los tienen entre los exceptuados y todo hace preveer que será este sector junto al del espectáculo, de los últimos por regresar a la actividad. Ante esto el titular del sindicato de los Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, consideró en diálogo con Radio Mitre que el Estado es la verdadera pandemia y que son los trabajadores de actividades privadas los que mantienen "al resto".

"La pandemia es el Estado, un estado fantasioso, donde hay 8 millones de boludos que trabajamos en la actividad privada, tributamos, pagamos y sostenemos al resto, y esto no va más", sentenció el dirigente. El siempre polémico gastronómico enfatizó que "la situación es dramática" y vaticinó que "se viene un achique total" en las empresas de su sector. "Desde 2001 en adelante empezamos crecer y crecimos tanto que somos un gremio con 290 mil trabajadores activos que damos salud a más de 500 mil. Veníamos a los tumbos y ahora nos encontramos con este virus que terminó con todo", sentenció Barrionuevo.

Agregó que debido a que los comercios, en su mayoría pymes, no tienen "más la recaudación, se viene un achique total. Y si el gobierno no pone en funcionamiento algo, la depresión y ansiedad es terrible, carcome a todos". Detalló que "las pymes viven del día a día, de la caja y con el Gobierno, con todos los problemas burocráticos, no se cuándo van a terminar de cobrar ese 50%". Se refiere a la mitad del sueldo que el Estado le paga a los trabajadores de las empresas, a través del llamado Salario Complementario que paga la Anses.

Sobre la crítica situación del sector, advirtió que después "de las suspensiones vienen despidos. Tenemos 45 mil empresas, de las cuales creo que quedaron en pie 25 mil, y 20 mil van a la lona porque en dos o tres meses no pueden pagar más nada", alertó. Barrionuevo, siempre muy crítico del Gobierno, principalmente de la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, también le apuntó al kirchnerismo al referirse a los conflictos en distintas cárceles del país. "Discutimos si salen los presos o no salen. Cómo los presos no van a pedir salir si salieron los que se robaron medio país. Con ese argumento natural te hacen este quilombo. Ahora el chorro de gallinas con causas leves está preso, y ve que salen los que se robaron el país", lanzó. (Fuente Radio Mitre)