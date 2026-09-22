Pablo Di Liscia será el nuevo titular de la Secretaría de Discapacidad

El Gobierno confirmó este martes que Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien presentó su renuncia en medio de la discusión generada por los recortes de fondos destinados al sector e incluidos en el Presupuesto 2027.

La designación se produce en un contexto marcado por el debate sobre los recursos destinados al área y por la necesidad, planteada por el Gobierno, de fortalecer los mecanismos de administración y control del organismo.

Di Liscia llega al cargo con antecedentes tanto en la gestión pública como en el sector privado. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud y la Presidencia, su trayectoria incluye la conducción de organismos, la administración de presupuestos de gran magnitud, la gestión de operaciones complejas y el liderazgo de equipos multidisciplinarios.

El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, destacó precisamente esos antecedentes al anunciar la designación y señaló que el nuevo funcionario cuenta con una amplia experiencia en distintos ámbitos de gestión.

Trayectoria en combina gestión pública y privada

Uno de los principales antecedentes de Di Liscia se encuentra en su paso por el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires. Entre 2017 y 2019, se desempeñó como presidente de esa institución, que administra la cobertura de más de 2,2 millones de afiliados. Su paso por la conducción del organismo constituye uno de los antecedentes centrales de su recorrido dentro de la administración pública.

Antes de llegar a la presidencia de IOMA, Di Liscia ocupó otros cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y como director general de Control de Gestión.

A esa experiencia en organismos públicos se suma un extenso recorrido en el ámbito privado. Según precisó Presidencia, el funcionario cuenta con más de 20 años de experiencia ejecutiva en empresas privadas. Desde el Ministerio de Salud remarcaron que esta trayectoria incluye experiencia en áreas consideradas relevantes para el nuevo cargo, entre ellas la conducción de organismos, la administración de presupuestos de gran magnitud, la gestión de operaciones complejas y la conducción de equipos multidisciplinarios.

Los objetivos planteados para la nueva gestión

El Ministerio de Salud estableció cuáles serán las principales responsabilidades de Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Según la cartera que conduce Lugones, el nuevo funcionario tendrá como objetivo "optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos".

La definición establece tres ejes centrales para la nueva etapa: el acceso a las prestaciones, el fortalecimiento de los mecanismos internos de gestión y control y la administración de los recursos públicos.

El sucesor de Vilches asumirá así con la tarea de continuar los procesos de gestión que el Gobierno considera prioritarios para el funcionamiento del área de Discapacidad. La administración eficiente de los recursos aparece como uno de los puntos centrales de la agenda anunciada, en un momento en que la renuncia de Vilches se produjo en medio de la discusión por los fondos destinados al sector en el Presupuesto 2027.

Continuidad de la auditoría sobre las pensiones

Otro de los ejes que continuará bajo la conducción de Di Liscia será el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral. Desde el Gobierno explicaron que el funcionario seguirá al frente de la auditoría integral sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral, con el propósito de identificar posibles irregularidades.

La tarea contempla, según lo informado oficialmente, la detección de beneficios que hayan sido otorgados de manera fraudulenta y su eventual baja, con el objetivo expresado por el organismo de que los recursos estatales sean destinados a quienes realmente los necesitan.

El Ministerio de Salud señaló que Di Liscia continuará este proceso "identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan".

Desde el oficialismo también explicaron que la meta será detectar irregularidades y dar de baja aquellos beneficios otorgados de manera fraudulenta, para reorientar los fondos estatales hacia las personas que efectivamente cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y salud.

La salida de Alejandro Vilches

La llegada de Di Liscia se produce después de la renuncia de Alejandro Vilches, quien dejó la conducción del área en medio de las críticas generadas por los recortes de fondos al sector contemplados en el Presupuesto 2027.

El cambio de funcionario se inscribe así en una etapa en la que el Gobierno plantea como prioridades la administración eficiente de los recursos, el fortalecimiento de los controles y la continuidad de las auditorías vinculadas con las pensiones por invalidez laboral.

La designación del nuevo secretario fue comunicada este martes, junto con los lineamientos generales que tendrá su gestión.

Di Liscia asumirá con un recorrido que combina responsabilidades en organismos públicos y más de dos décadas de experiencia ejecutiva en el sector privado. Entre sus antecedentes figura la conducción de IOMA entre 2017 y 2019, además de sus cargos anteriores en el Gobierno porteño.