PAMI Catamarca: Galán se suma a la denuncia sobre una gestión a "puertas cerradas"

La delegación del PAMI en Catamarca atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el punto de vista institucional. Lo que comenzó como una serie de quejas aisladas ha escalado hasta convertirse en una denuncia colectiva que involucra a afiliados, trabajadores y extrabajadores del organismo. Los testimonios coinciden en señalar una ruptura total del diálogo con la conducción local, una parálisis en la entrega de insumos médicos vitales y un ambiente laboral marcado por la persecución.

La situación que enfrentan los adultos mayores en la provincia ha sido calificada de alarmante. Los reclamos no se limitan a cuestiones burocráticas, sino que afectan directamente el acceso al derecho a la salud. Según las denuncias receptadas, los jubilados deben enfrentar jornadas de espera de horas sin ser atendidos, sumado a una desconexión evidente entre la delegación y las autoridades sanitarias provinciales.

La gravedad de la crisis se refleja en un listado de denuncias concretas que afectan la calidad de vida de los beneficiarios:

Medicación Crítica: Se registran demoras persistentes en la provisión de medicación oncológica y reumatológica, tratamientos donde la continuidad es fundamental.

Insumos Médicos: Existen retrasos significativos en la entrega de prótesis y audífonos, elementos esenciales para la autonomía de los jubilados.

Negativa de Audiencias: Se ha denunciado una falta reiterada de audiencias y la negativa sistemática de la conducción a recibir a los representantes de los jubilados.

El "clima de temor" en el ámbito laboral

Uno de los puntos más oscuros de la denuncia es la situación de los empleados del organismo. La información, que ha llegado a manos de legisladores provinciales a través de cartas y presentaciones formales —incluida una enviada desde la provincia de La Rioja—, describe un clima interno de temor.

De acuerdo con los denunciantes, los trabajadores se ven impedidos de expresar sus reclamos o señalar las falencias del servicio por miedo a sufrir represalias o, en última instancia, perder su puesto de empleo. Esta atmósfera de intimidación ha silenciado las voces internas que podrían advertir sobre las irregularidades administrativas, profundizando la crisis de gestión.

La intervención de Javier Galán

El diputado provincial Javier Galán ha sido el encargado de dar voz a estas irregularidades en el ámbito legislativo. Tras recepcionar las pruebas documentales, Galán fue contundente al señalar que el PAMI no puede funcionar de espaldas a sus afiliados. "PAMI no es una caja partidaria ni un espacio de experimentación. Es la obra social de quienes trabajaron toda su vida", sentenció.

El legislador también puso el foco en la responsabilidad política que implica esta situación, recordando que el organismo depende directamente del Gobierno Nacional. En este sentido, cuestionó el contraste entre las promesas de cambio y la realidad de la delegación: "Se habló de nuevos aires, de hacer las cosas distintas a los gobiernos kirchneristas. Pero los hechos terminan siendo los mismos. Cambia la ideología, pero la gente sigue esperando gestión".

Exigencias y próximos pasos institucionales

Ante este panorama, desde la banca del diputado Galán se anticipó que se impulsarán medidas de fuerza institucional para transparentar el funcionamiento de la delegación catamarqueña. El objetivo es garantizar que la política no sea indiferente ante un sector que, en palabras del legislador, "no tiene tiempo para esperar".

Para abordar la problemática, se han planteado las siguientes exigencias institucionales:

Revisión urgente de la situación institucional del PAMI Catamarca.

Garantías plenas para proteger a los trabajadores denunciantes de posibles represalias laborales.

Realización de una auditoría administrativa integral sobre el funcionamiento de la delegación.

Apertura inmediata de una mesa de diálogo que incluya a jubilados y sectores gremiales.

La resolución de esta crisis institucional queda ahora en manos de las autoridades nacionales, mientras los afiliados en Catamarca exigen una conducción que garantice eficiencia y, sobre todo, humanidad en el trato con los adultos mayores.