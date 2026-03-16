Paritaria docente nacional: tras el rechazo de los $650.000, advierten por medidas de fuerza

El tema salarial docente sigue siendo un debate caliente, tanto a nivel nacional como en el orden provincial. De todas las paritarias en curso, la de este sector es la más conflictiva y trabada, como históricamente suele suceder. Para muestra, en el debate nacional los sindicatos del sector rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional, abriendo un escenario de tensión que podría derivar en nuevas medidas de fuerza.

Durante la reunión de negociación, el Ejecutivo propuso elevar el salario mínimo docente de $500.000 a $650.000, una actualización que, según las autoridades, buscaba establecer un nuevo piso salarial para el sector. Sin embargo, la iniciativa fue considerada insuficiente por las organizaciones gremiales, que manifestaron su desacuerdo con la cifra planteada y advirtieron que, si la oferta no mejora en las próximas instancias de diálogo, podrían avanzar con nuevas medidas de protesta.

El rechazo sindical no solo mantiene abierta la negociación paritaria, sino que además deja latente la posibilidad de paros o acciones gremiales que podrían impactar en el desarrollo normal del ciclo lectivo.

El reclamo sindical y la discusión sobre el poder adquisitivo

Durante la reunión paritaria, los representantes de los gremios docentes expresaron que la propuesta oficial no alcanza a cubrir el costo de vida actual, en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo. Según plantearon en la negociación, el salario mínimo propuesto por el Gobierno queda muy lejos de los valores estimados para la canasta básica, que se ubicaría en alrededor de $1,4 millones.

En ese marco, los sindicatos insistieron en la necesidad de una recomposición salarial más significativa, que permita reducir la brecha entre el ingreso docente y el costo de vida.

Entre los puntos centrales señalados por los representantes sindicales durante la reunión se destacan:

El rechazo al piso salarial de $650.000 propuesto por el Gobierno.

El planteo de que ese monto no alcanza a cubrir el costo de vida actual.

El reclamo de un salario mínimo que se acerque al valor de la canasta básica, estimada en alrededor de $1,4 millones.

La postura del Gobierno

A pesar del rechazo gremial, distintas fuentes del ámbito nacional indicaron que el Gobierno mantendría la propuesta de $650.000 como base de negociación, al menos en el corto plazo. Esta decisión prolonga la incertidumbre en torno al resultado de la paritaria docente y deja abierta la posibilidad de que el conflicto escale en las próximas semanas si no se alcanza un acuerdo.

En este contexto, el debate salarial continúa desarrollándose en medio de advertencias gremiales sobre eventuales medidas de fuerza que podrían afectar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

El caso de Catamarca

En tanto, mientras el conflicto se desarrolla a nivel nacional, el escenario local presenta contrastes significativos. Se sabe que el Gobierno provincial propuso elevar el salario mínimo docente garantizado a $850.000, correspondiente al cargo testigo de maestro de grado de jornada simple.

Este valor se ubica muy por encima del piso salarial ofrecido en la paritaria nacional, lo que marca una diferencia clara en la política salarial aplicada al sector educativo. La propuesta provincial incluye además un mecanismo de actualización destinado a sostener el ingreso docente frente al contexto inflacionario.

Entre los puntos principales de la iniciativa se destacan:

Salario mínimo docente garantizado de $850.000.

Correspondiente al cargo testigo de maestro de grado de jornada simple.

Actualizaciones bimestrales del punto índice docente.

Ajustes vinculados a la evolución de la inflación.

Este esquema busca, según lo informado previamente, preservar el poder adquisitivo del salario docente a lo largo del año, mediante revisiones periódicas que acompañen la evolución de los precios.

Vale recordar, que en Catamarca, los gremios locales y también los Docentes Autoconvocados se mostraron contrarios a la oferta provincial, lo que tensiona la conciliación obligatoria en curso, la que esta semana tiene una nueva instancia de diálogo.

Salarios y debate educativo

La comparación entre la negociación nacional y la política salarial aplicada en Catamarca evidencia dos enfoques distintos en relación con el ingreso docente.

Por un lado, la paritaria nacional permanece atravesada por un conflicto abierto, con sindicatos que consideran insuficiente la oferta de $650.000 y reclaman una recomposición que se acerque al costo de la canasta básica estimada en $1,4 millones.

Por otro lado, en el ámbito provincial, Catamarca plantea un piso salarial de $850.000, acompañado por actualizaciones bimestrales vinculadas a la inflación.

Mientras el debate continúa en el plano nacional y las negociaciones siguen sin resolución, la comparación entre ambos esquemas deja en evidencia cómo distintas jurisdicciones avanzan con políticas salariales propias para el sector docente, buscando sostener los ingresos en un contexto económico marcado por la presión inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo.