Pidieron la indagatoria del titular de ARCA por presunto ocultamiento de propiedades en EE.UU.

El fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, solicitó la citación a indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto ocultamiento de propiedades en Estados Unidos valuadas en más de US$2,1 millones. El caso genera repercusión nacional y es seguido con atención en todo el país, incluida Catamarca.

El pedido apunta al delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta dos años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, el fiscal solicitó a Guillermo Marijuán ampliar la investigación por posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La solicitud deberá ser resuelta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, ante quien la PIA sostuvo que el funcionario habría omitido informar su vínculo con sociedades que poseen bienes en el exterior utilizados por él y su familia.

Vázquez, designado titular de la Dirección General Impositiva en octubre de 2024 y ascendido a la conducción de ARCA en diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei, está bajo investigación desde fines de 2024 tras conocerse su presunta vinculación con tres inmuebles en Miami.

Según la investigación, las propiedades corresponden a dos unidades del complejo Icon Brickell, adquiridas en 2013 por US$710.000 y US$400.000, y una suite en el condominio Chateau Beach Residences de Sunny Isles, comprada en 2015 por US$980.000. Las operaciones se habrían realizado mediante sociedades panameñas que luego pasaron a manos de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade. La investigación quedó inicialmente en manos del juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, y luego pasó al juzgado de Martínez de Giorgi.

La PIA sostuvo que el funcionario no habría declarado estas propiedades en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP entre 2011 y 2015, ni en 2023. Según el dictamen, Vázquez declaró activos líquidos por US$40.000 al cierre de 2012 y US$44.000 al cierre de 2013, pese a haber adquirido inmuebles por más de US$2 millones en ese período.

Además, la fiscalía verificó pagos de impuestos municipales en Miami por US$136.761 entre 2014 y 2018 realizados por Vázquez y su exesposa, y solicitó exhortos internacionales a Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo para obtener información bancaria. También pidió datos migratorios a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos del funcionario y su familia desde 2012.