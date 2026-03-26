Polémicas declaraciones del secretario de Finanzas: "No creo que haya mucha gente que esté peor"

El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, realizó una serie de definiciones sobre la situación económica que volvieron a poner en discusión el diagnóstico oficial sobre el consumo y el bienestar de la población.

En declaraciones televisivas, el funcionario afirmó: "No creo que haya mucha gente que esté peor", al tiempo que remarcó que "hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo". Sus palabras se enmarcan en una defensa del rumbo económico y de las políticas implementadas para estabilizar la macroeconomía.

Estas afirmaciones contrastan con percepciones expresadas por distintos sectores comerciales y empresariales, que vienen señalando dificultades en el consumo.

Negación de una crisis de consumo

Uno de los ejes centrales del mensaje de Federico Furiase fue la negativa a reconocer una crisis generalizada en el consumo doméstico. Consultado sobre los planteos de comerciantes y empresarios, el funcionario sostuvo que esas situaciones corresponden a casos aislados y que no reflejan el panorama general.

En ese sentido, señaló:

"Son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda"

El consumo no estaría en caída, sino atravesando una transformación

Según explicó, existe un cambio en los patrones de consumo, con una mayor inclinación hacia bienes durables.

Cambios en el comportamiento del consumo

En su análisis, el secretario de Finanzas destacó que el consumo privado se encuentra en niveles elevados, aunque con una composición diferente.

Entre los aspectos señalados, mencionó el Producto Interno Bruto (PBI) creció 10,3% desde 2023, el consumo privado está en niveles récord y que se observa una mayor demanda de bienes durables. Dentro de este último punto, enumeró:

Autos

Casas

Electrodomésticos

Viajes

Este cambio estaría vinculado, según el funcionario, a una recuperación del crédito que permite financiar este tipo de adquisiciones.

El rol del crédito en la reactivación

Otro de los pilares del diagnóstico oficial es la expansión del crédito como motor del consumo.

Furiase afirmó que: "Hubo recuperación del crédito que apuntala el consumo de durables" y que se duplicó el crédito a familias y empresas en menos de dos años.

Este proceso, según explicó, contribuye a dinamizar la actividad económica y a sostener la demanda en distintos sectores. Además, el funcionario vinculó esta expansión con la estabilización de la economía, señalando que el orden macroeconómico permite extender el horizonte de decisiones.

Inflación

En relación con la inflación, Federico Furiase reconoció que marzo será nuevamente un mes de alta inflación, debido a factores estacionales.

Entre los elementos que mencionó se encuentran:

Subas en las naftas vinculadas a la guerra

Gastos en educación

Ajustes de tarifas

Incrementos en el precio de la carne

Sin embargo, el funcionario se mostró optimista respecto a los meses siguientes. En ese sentido, afirmó que:

Desde abril o mayo la inflación caerá fuertemente

Existen condiciones macroeconómicas para sostener esa tendencia

Esta proyección se presenta como un punto clave en la estrategia oficial para consolidar la recuperación.

Impacto en ingresos y actividad

El secretario de Finanzas sostuvo que la estabilización económica tiene efectos directos en la vida cotidiana. Según su planteo, la baja de la inflación se refleja en el bolsillo de la gente, que además hay mejora el poder adquisitivo de los salarios, que se fortalecen las condiciones del crédito y que se impulsa la recuperación de la actividad.

En esta línea, también aseguró que más de 12 millones de personas salieron de la pobreza, en el marco del proceso económico en curso.

Una visión optimista del escenario social

Las declaraciones de Federico Furiase incluyen una lectura positiva sobre el impacto social de las políticas económicas.

El funcionario insistió en que no hay una mayoría de la población en peor situación y que existen sectores que ya están experimentando mejoras.

Además, planteó que aquellos grupos que aún no perciben los beneficios de la recuperación lo harán en el futuro, en la medida en que el proceso continúe.