Puente y el rechazo a la actualización salarial: "Volveremos a insitir"

La discusión por los salarios de los empleados públicos volvió a instalarse con fuerza en la Cámara de Diputados de Catamarca luego de que este miércoles fuera rechazado el tratamiento de un proyecto impulsado por el diputado provincial de Generar, Tiago Puente, destinado a establecer mecanismos de recomposición salarial y actualización por inflación para los trabajadores estatales.

Tras la sesión, el legislador opositor se refirió públicamente a la negativa del oficialismo y cuestionó la política salarial implementada por el gobernador Raúl Jalil. Según sostuvo, la iniciativa buscaba "garantizarle estabilidad al salario del empleo público" frente a lo que definió como un "fracaso en la política salarial" del Ejecutivo provincial.

Críticas al esquema salarial vigente

Durante sus declaraciones, Puente centró sus cuestionamientos en el esquema de aumentos salariales aplicado en los últimos años y aseguró que gran parte de las mejoras otorgadas a los trabajadores estatales se implementaron mediante sumas no remunerativas y bonos. El diputado afirmó que esos incrementos "no iban directamente al blanco del salario, a lo remunerativo, sino que lo ponían en no remunerativo", situación que definió como salarios "en negro".

En ese sentido, explicó que este tipo de mecanismos genera consecuencias tanto en el presente como en el futuro de los trabajadores públicos.

Entre los puntos que mencionó, detalló:

Los bonos no impactan plenamente en el salario.

No se incorporan de manera efectiva al cálculo del aguinaldo.

No mejoran los aportes jubilatorios futuros.

Dependen de decisiones políticas circunstanciales.

Puente sostuvo que los aumentos basados en bonos terminan convirtiéndose en "parches" y remarcó que esos mecanismos dependen "de la voluntad política del gobernador". Asimismo, indicó que el bono que percibirán los empleados públicos "este mes y el mes que viene" no tendría impacto en el cálculo total utilizado para dividir el 50% del Sueldo Anual Complementario que se paga en junio. "Eso es en deterioro del salario", expresó.

El proyecto que no prosperó

El legislador explicó que la iniciativa presentada por su espacio proponía distintas herramientas para recomponer los ingresos del sector público provincial y garantizar mecanismos automáticos de actualización.

Entre los aspectos principales del proyecto mencionó:

Actualización salarial atada a la inflación.

Creación de un fondo de recuperación salarial.

Publicación de las colocaciones financieras del Ejecutivo.

Actualización por inflación de asignaciones sociales.

Según explicó, el fondo de recuperación salarial iba a financiarse con el 30% de las ganancias obtenidas por la renta financiera generada por el Poder Ejecutivo a través de plazos fijos y otras colocaciones. En ese marco, Puente aseguró que existen "11 billones de pesos puestos en financieras por parte del Ejecutivo", información que —según remarcó— surge de los boletines oficiales.

"Con el 30% de eso que está dejando la bicicleta financiera que están haciendo, nosotros componemos y creamos un fondo", señaló. De acuerdo con sus declaraciones, ese fondo permitiría obtener recursos destinados específicamente a la recomposición salarial de los trabajadores públicos.

Reducción del costo político y transparencia

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa hacía referencia a la reducción del gasto político. Puente indicó que el proyecto contemplaba disminuir el costo vinculado a más de 1.200 funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. El diputado señaló que los recursos generados mediante esa reducción también serían destinados a recomponer salarios.

"O sea, estamos diciendo de dónde sacar la plata, porque no es que es algo irresponsable de nuestra parte", manifestó. Además, explicó que el proyecto buscaba crear un mecanismo de transparencia mediante un portal público donde se publiquen todas las colocaciones financieras realizadas por el Ejecutivo provincial. A eso sumó la intención de actualizar por inflación asignaciones sociales como escolaridad y salario familiar.

Puente sostuvo que esas prestaciones también sufren el deterioro inflacionario y cuestionó que el Gobierno utilice índices de actualización para otros servicios y no para los salarios. "Para actualización por inflación, para las órdenes de OSEP, para los coseguuros, para la luz que nos cobra EC Sapem o el agua, para eso son campeones", afirmó.

"Pero para los salarios del empleo público", agregó, marcando su desacuerdo con el criterio aplicado por el Ejecutivo.

Cuestionamientos al oficialismo

El legislador opositor también apuntó directamente contra el bloque oficialista y cuestionó el rechazo al tratamiento de la iniciativa en la Cámara Baja.

"Ayer tuvieron la oportunidad quienes viven diciendo que están a favor de la justicia social y los derechos de los trabajadores, de ponerse del lado del trabajador con un hecho concreto", sostuvo. Según expresó, "todo el conjunto del peronismo con la complicidad del bloque de Navarro" votó en contra del empleo público provincial.

Puente aseguró que desde su espacio continuarán insistiendo con el debate sobre recomposición salarial y defendió la constitucionalidad de la propuesta presentada.

Debate sobre constitucionalidad

En el tramo final de sus declaraciones, el diputado rechazó los argumentos que señalaron que el proyecto sería inconstitucional. Según explicó, la iniciativa no buscaba fijar porcentajes de aumento salarial —facultad que reconoció como propia del Poder Ejecutivo— sino generar mecanismos para recomponer el deterioro de los ingresos estatales.

"Nosotros no venimos a determinar el porcentaje de aumento que tiene que tener porque eso es facultad del Ejecutivo", señaló. En cambio, sostuvo que el objetivo era "solucionar una problemática que hoy tienen los salarios de nuestra provincia con un 50% en negro".

Finalmente, insistió en que "la política salarial de Raúl Jalil es un fracaso" y lamentó que no existiera voluntad política para debatir o consensuar alternativas vinculadas a la situación salarial de los trabajadores públicos catamarqueños.