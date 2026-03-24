Quinta noche de vigilia en Andalgalá: crece el reclamo salarial y se profundiza la tensión

Los trabajadores municipales de Andalgalá atraviesan la quinta noche consecutiva de vigilia, en el marco de un reclamo salarial que, con el correr de los días, ha ganado visibilidad, adhesión social y nivel de tensión.

Desde el lugar de protesta, los empleados mantienen una presencia permanente, reafirmando que la medida excede lo estrictamente gremial. Según expresan, se trata de una problemática que impacta de lleno en la vida cotidiana de las familias municipales.

"Es una lucha por un salario digno", remarcan los trabajadores, quienes además destacan el acompañamiento de la comunidad. Vecinos y distintos sectores se acercan al punto de concentración con alimentos, bebidas y palabras de aliento.

Este respaldo refuerza el carácter social del reclamo y amplía su alcance más allá del ámbito laboral.

Un reclamo que se sostiene en el tiempo

El conflicto no solo se mantiene, sino que también suma apoyos institucionales. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se expresó públicamente el respaldo a la medida, destacando el compromiso de quienes "ponen el cuerpo" en la protesta.

Según el pronunciamiento difundido en redes sociales, la lucha representa tanto a afiliados como a no afiliados, consolidando una base amplia dentro del universo municipal.

En ese contexto, los trabajadores salieron al cruce de versiones que buscan encuadrar la protesta en términos políticos. De manera categórica, señalaron: "Somos la familia municipal que busca un salario digno"

Con esta afirmación, desmintieron que la movilización responda a intereses partidarios y reafirmaron el carácter genuino del reclamo.

La postura del Ejecutivo municipal

Del otro lado del conflicto, el intendente Eduardo Córdoba se refirió a la situación tras mantener reuniones en la capital provincial con autoridades del Ministerio de Hacienda.

El jefe comunal explicó que el escenario actual está condicionado por una merma significativa en la coparticipación, la cual —según indicó— responde a una cadena de recortes:

Desde Nación

Impactan en la Provincia

Repercuten en los municipios

En cuanto al panorama inmediato, Córdoba advirtió que en marzo será un mes complicado y que abril podría mostrar una leve mejora.

Además, el intendente sostuvo que el conflicto es impulsado por "un grupo minúsculo de empleados", algunos de ellos no agremiados, y deslizó que existiría un trasfondo político, al mencionar la participación de excandidatos y exfuncionarios.

Estas declaraciones marcan una clara diferencia con la postura de los trabajadores, profundizando la brecha entre ambas partes.

Expectativa por una instancia de diálogo

En medio de este escenario, el intendente anticipó que convocará al gremio durante la semana con el objetivo de intentar destrabar el conflicto.

La expectativa por esta reunión se da en un contexto particular: un fin de semana largo en el que los trabajadores decidieron sostener la vigilia sin interrupciones, reafirmando la firmeza de la medida.

La eventual instancia de diálogo aparece como una oportunidad para acercar posiciones, en un conflicto que hasta el momento no ha encontrado un canal de resolución efectivo.

Un conflicto abierto con dos posturas definidas

A cinco días del inicio de la protesta, la situación en Andalgalá muestra dos posiciones claramente delimitadas:

Trabajadores municipales: Reclaman una recomposición salarial Niegan cualquier motivación política Enfatizan el impacto en las familias municipales

Ejecutivo municipal: Atribuye el conflicto a la situación económica Señala la caída de la coparticipación Cuestiona el trasfondo de la protesta



En este marco, la vigilia se convierte en el símbolo visible de un reclamo que se sostiene y se amplifica con el paso de los días.