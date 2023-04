Radicales independientes de Valle Viejo presentaron un nuevo frente electoral

Radicales independientes del departamento Valle Viejo presentaron un nuevo frente electoral en el marco de las próximas elecciones. Al respecto, Elena Rizzardo, referente radical, explicó que se trata de una reacción ante la situación política del departamento que se viene gestando desde hace años.

“Hay muchísimos radicales que no estamos en ninguna orgánica, ninguna línea. Somos radicales, pero radicales independientes.” explicó Rizzardo a la prensa.

Y agregó: “Estamos reuniéndonos, lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, no es algo improvisado. Venimos de haber participado en la interna radical, tenemos una honrosa minoría en el departamento, que la verdad no es nada fácil, siempre uno tiene que estar por decir, enfrentados a la orgánica partidaria. Estamos acá reunidos con diligentes y militantes de otros sectores que tienen la misma preocupación nuestra, que es lo que la gente nos está transmitiendo. Que están cansados de que siempre sean los mismos que se pasen el poder de uno a otro, en Valle Viejo cansados de estos globos de ensayo que vienen personas que no conocen la problemática del departamento y así vamos parchando todo. No somos los únicos que sentimos esto, entonces, estamos uniéndonos.”

Sobre la actual situación del departamento bajo la gestión de la actual intendenta Susana Centeno, apuntó: "No hablo mal de las personas, sino de la gestión. Muchas veces se ha recurrido a personas que no tienen el conocimiento acabo de lo que es la problemática de Valle Viejo, porque no son de Valle de Viejo o porque no han militado, justamente lo que es la gran ventaja de los militantes. Que conocemos la gente, la idiosincrasia, eso es fundamental.

En este sentido, cuestionó las prioridades a la hora de la obra pública en el departamento. “Podemos decir que hay obras que son bonitas a la vista, no podemos negar que se están haciendo obras, pero que no son quizás lo que más necesita Valle Viejo. Por ejemplo, tenemos plazas muy bonitas, pero calles destruidas.”

Y en línea siguiente, sostuvo: "No estamos bien en Valle Viejo, la obra pública es muy poca salvo lo que lleva la provincia, y se prioriza lo bonito. Ya no estamos para que nos vengan a encandilar, necesitamos otro tipo de infraestructura, necesitamos otro tipo de soluciones a nuestros problemas”

Por último, sentenció: “Necesitamos un cambio”