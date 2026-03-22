Raúl Jalil en la Catedral: "Sentimos mucha alegría de que Nahuel esté libre"

El reencuentro de una sociedad con la libertad

La sociedad catamarqueña vivió este domingo una jornada de profunda carga emocional y simbolismo institucional. El centro de la escena fue ocupado por el joven gendarme Nahuel Gallo, quien regresó a su tierra natal tras una traumática experiencia que lo mantuvo alejado de sus afectos por más de un año. El efectivo de la fuerza de seguridad nacional permaneció exactamente 448 días privado de su libertad en territorio venezolano, un periodo que finalizó recientemente permitiendo su postergado retorno a la provincia. La detención de Gallo se remonta al 8 de diciembre de 2024, momento en que el gendarme intentaba ingresar a Venezuela con un objetivo estrictamente personal para visitar a su pareja e hijo. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro familiar se transformó en una odisea judicial y diplomática que movilizó a las autoridades locales y nacionales. Este domingo, el agradecimiento por su liberación se materializó en una misa de agradecimiento celebrada en la Catedral Basílica, donde familiares, amigos y ciudadanos anónimos se congregaron para acompañar al joven en su primer acto público tras recuperar la libertad.

Honores protocolares y acompañamiento institucional

Las actividades oficiales en honor al regreso del gendarme comenzaron a las 18:30 con un marcado rigor institucional. El escenario inicial fue la Plaza 25 de Mayo, donde se procedió al arriamiento de la Bandera Nacional en el mástil central. Este acto protocolar no fue una formalidad más, ya que contó con la presencia de las principales autoridades provinciales, las planas mayores de las fuerzas de seguridad y representantes de las Fuerzas Armadas, subrayando la importancia que el caso tuvo para la estructura de seguridad del Estado. Posteriormente, la comitiva oficial encabezada por el gobernador se trasladó al templo mayor de la provincia para dar inicio a la celebración religiosa. Durante la ceremonia, el clima de recogimiento permitió elevar una petición que trascendió el caso individual de Gallo. En el altar, se pidió no solo por la integridad física y psíquica del gendarme recién liberado, sino que se hizo un llamado extensivo por la situación de los presos políticos en el país caribeño y en el resto del mundo, otorgándole al evento un carácter de reclamo humanitario global.

Las definiciones políticas del gobernador Raúl Jalil

Al finalizar la ceremonia religiosa, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dialogó con la prensa para expresar su satisfacción por el desenlace. El mandatario fue enfático al recordar el acompañamiento constante que el Gobierno de la provincia brindó al entorno de Nahuel Gallo durante los meses de incertidumbre. En sus declaraciones, Jalil destacó la resiliencia de los allegados del gendarme, afirmando que vivieron todo este tiempo junto a su madre y su familia, sintiendo ahora una inmensa alegría por su libertad. Sin embargo, el discurso del gobernador no se limitó al ámbito local. Jalil aprovechó la visibilidad del caso para enviar un mensaje contundente sobre la situación geopolítica internacional, pidiendo específicamente por los 24 extranjeros, por los ciudadanos venezolanos y por todos los presos del mundo que atraviesan situaciones similares. Manifestó observar con mucha preocupación las guerras actuales, expresando su esperanza de que se consiga la paz bajo la premisa de que "la libertad es lo más preciado de las personas". Sobre la salud de Gallo, detalló que el gendarme está siendo asistido por la Gendarmería Nacional, junto a un equipo de médicos y psicólogos, para asegurar una recuperación paulatina y profesional.

Impacto económico y el rol de las Naciones Unidas

Para finalizar su contacto con los medios, el titular del Ejecutivo catamarqueño vinculó la inestabilidad global con la realidad cotidiana de los ciudadanos de la provincia. Advirtió que las repercusiones de los conflictos bélicos, especialmente en Medio Oriente, ya están impactando negativamente en la economía regional. Según el gobernador, el aumento del precio del petróleo se traduce de forma directa en el incremento del combustible que deben pagar los catamarqueños, lo que genera una preocupación adicional en la administración local. Ante este panorama, Jalil hizo un llamado a los organismos internacionales, señalando que sería fundamental que, a través de las Naciones Unidas, se logre alcanzar la paz de la manera más rápida posible para estabilizar la situación humanitaria y económica. La jornada cerró así con un Nahuel Gallo contenido por su institución y su familia, pero con un recordatorio oficial de que su caso es un reflejo de las tensiones que hoy afectan la libertad y la economía a escala mundial.