Raúl Jalil, irónico: "La gente no me cree, no sé qué voy hacer estos tres años y medio"

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Centro de Innovación y Desarrollo (CID), en la que se anunció importantes medidas para el sector privado, Raúl Jalil se permitió ironizar al sostener que "la gente no me cree" y que "no sé qué voy hacer estos tres años y medio después de la pandemia". Sin nombrarlo, el primer mandatario hizo referencias a las declaraciones del exgobernador y actual senador nacional, Oscar Castillo, quien había dicho que tras la aprobación del paquete que modifica el sistema judicial en la provincia, quedó "una sensación de desconfianza" entorno al peronismo.

Al ser consultado sobre la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte de Justicia, que pasará a tener siete miembros, el gobernador contestó: "Posiblemente vamos a sacar un decreto en el que estamos analizando no solamente la forma de nombrar los jueces, sino a todo el personal. Hemos hablado con la universidad, con los magistrados, y estamos dispuestos a ayudar a la reforma de los tres poderes. Estamos trabajando bastante, algo que ya se venia haciendo en el gobierno de Lucía (Corpacci). Tenemos que ir por una reforma de la Constitución".

En esa línea, hizo alusión a las criticas por parte de la oposición e ironizó diciendo que en su momento los catamarqueños no le creían a Corpacci cuando plantea la idea de una reforma en la Constitución provincial, y ahora, no le creen a él, que avanza con las modificaciones en el Poder Judicial. "La gente no nos cree, no le creía a la exgobernadora Lucía Corpacci, ni tampoco me cree a mí, no sé qué voy hacer estos tres años y medio, pero ya se verá después de la pandemia".

El lunes, el referente radical durante una entrevista radial habló de cierta "falta de códigos" por parte del oficialismo, al aprobar los proyectos cuestionados con la ausencia de la mayoría de la oposición. "El tema en esto es que está enervada la confianza, queda una sensación de desconfianza. Hay que restablecer la confianza y una forma de restablecerla es que vetemos este avance que se hizo la semana pasada y nos sentemos a conversar una reforma de la Constitución" opinó e insistió en que "el tema de reformarla o no es una cuestión de confianza".

Medidas para el sector privado

Este miércoles, el Ejecutivo anunció un importante paquete de medidas destinadas a la industria, comercio y el turismo, que implican casi 65 millones de pesos más que se van a volcar a la economía provincial. “Ya se está ofreciendo en nuestras sucursales con el cual el esfuerzo del Estado Nacional, si sumamos a los créditos anteriores y a los créditos a monotributistas va a estar rondando los 550 millones de pesos lo que se va a infectar en la economía provincial”, detalló el director del BNA, Francisco Mercado.