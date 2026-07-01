Sólo de tarjeta de crédito, Adorni consumió más de 139 millones de pesos en dos años

La investigación judicial sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni incorporó nuevos elementos que profundizan el análisis de sus movimientos financieros durante su paso por la función pública. El expediente que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita ya cuenta con el detalle de los consumos efectuados mediante tarjetas de crédito por el ex jefe de Gabinete, cuyos montos, de acuerdo con la documentación reunida, superaban de manera mensual el salario que percibía como funcionario.

Según los datos incorporados a la causa, durante dos años y medio Adorni registró consumos con tarjetas de crédito por un total de 139.110.716,60 pesos. La fiscalía sostiene que esos movimientos constituyen uno de los aspectos que deberán ser explicados por el ex funcionario en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia federal.

El análisis de esos gastos se suma a otras medidas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, que incluyen el estudio de las declaraciones juradas patrimoniales, la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), la evolución de sus bienes declarados, la tenencia de dólares y las inversiones en criptomonedas.

Los consumos mensuales superaban el salario declarado

Uno de los puntos centrales de la investigación es la comparación entre los ingresos como funcionario público y los gastos realizados mediante tarjetas de crédito.

De acuerdo con la causa, Manuel Adorni percibía un salario de aproximadamente 3,5 millones de pesos mensuales. Sin embargo, los consumos registrados durante los distintos períodos fiscales se ubicaron por encima de ese monto. El expediente incorpora el detalle correspondiente a:

El período fiscal 2024.

El período fiscal 2025.

Los primeros cuatro meses del año en curso.

Según una fuente judicial citada en la investigación, "los números no concuerdan con sus ingresos ni con otros movimientos de fondos".

Durante 2024, cuando declaraba un patrimonio de 622 millones de pesos —sobre la base de las cifras posteriormente corregidas—, los consumos promedio con tarjeta alcanzaron los 4.248.781,41 pesos mensuales, lo que representa un gasto anual de 50.985.375,92 pesos.

Al concluir ese ejercicio fiscal, las deudas declaradas ascendían a 92.440.268,78 pesos. En 2025, el promedio mensual de gastos aumentó hasta 5.704.969,74 pesos, equivalente a un total anual de 68.459.636,88 pesos.

Ese mismo período, la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción consignó una fortuna de 944 millones de pesos y deudas por 317.312.719,68 pesos. En tanto, durante los primeros cuatro meses del año en curso, los consumos promediaron 4.916.425,70 pesos mensuales, acumulando 19.665.702,80 pesos entre enero y abril.

La suma de los consumos correspondientes a esos 28 meses alcanza los 139.110.716,60 pesos, cifra que constituye uno de los ejes centrales de la investigación.

Las rectificaciones en las declaraciones patrimoniales

Desde hace aproximadamente quince días, los investigadores analizan las declaraciones patrimoniales presentadas por Adorni y la documentación ingresada ante la Oficina Anticorrupción.

En total, el expediente reúne 22 informes destinados a esclarecer la evolución del patrimonio del ex jefe de Gabinete. Uno de los aspectos observados por la Justicia es la modificación de las declaraciones juradas previamente presentadas.

Inicialmente, el patrimonio declarado para 2023 ascendía a 61.018.251 pesos, mientras que el correspondiente a 2024 era de 107.894.811 pesos. Sin embargo, ambas cifras dejaron de figurar en la documentación registrada ante la Oficina Anticorrupción.

Tras la rectificación, el apartado denominado "bienes al inicio del período" pasó a consignar un patrimonio de 622.646.891,98 pesos.

Posteriormente, la declaración correspondiente al período fiscal concluido el 31 de diciembre de 2025 informó un patrimonio final de 944.575.052 pesos.

Las inversiones en criptomonedas bajo análisis

La investigación también examina el origen de una parte importante del patrimonio declarado. Según consta en la documentación presentada, Adorni sostuvo que había invertido, junto con su esposa Betina Angelletti, en bitcoins durante el período comprendido entre 2014 y 2018, antes de incorporarse a la función pública.

La declaración indica que la inversión habría alcanzado 200.000 dólares. No obstante, la Justicia mantiene dudas tanto sobre la realización efectiva de esa operación como sobre la titularidad real de las divisas involucradas.

De acuerdo con una fuente judicial citada en la investigación, el origen de esos fondos todavía no se encuentra debidamente explicado. "Esa trazabilidad debe detallar. No alcanza con volcar un número en la declaración jurada, hay que sustentar su origen lícito", indicó una fuente judicial.

Asimismo, otras fuentes señalaron que Adorni únicamente declaró poseer 513.000 dólares provenientes de la venta de activos.

Según esas mismas fuentes, no existiría documentación respaldatoria sobre esa operación ni tampoco sobre la adquisición de los bitcoins.

Compras realizadas con tarjetas de empleados

Otro de los puntos incorporados al expediente se refiere al uso de tarjetas de crédito pertenecientes a dos personas que trabajaban bajo la órbita del entonces funcionario. La investigación sostiene que, además de sus consumos personales, Adorni realizó compras por 5.183.795 pesos utilizando tarjetas correspondientes a:

Laura Schiuma: 2.184.999,05 pesos.

Luis Aluju: 3.663.590 pesos.

Según la Justicia, esa operatoria habría tenido como finalidad ocultar la verdadera titularidad de esos gastos. Laura Schiuma ya prestó declaración testimonial y manifestó que Adorni le devolvió el dinero en efectivo.

La fiscalía espera el informe financiero definitivo

Los montos analizados por el Ministerio Público Fiscal aún son considerados aproximados debido a que resta incorporarse un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Ese organismo tiene a su cargo la elaboración de un estudio integral sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y de su esposa. El informe permitirá consolidar todos los movimientos económicos examinados durante la investigación y servirá como uno de los elementos centrales para las próximas decisiones procesales.

Los próximos pasos de la causa

Una vez incorporado el análisis definitivo de la DAFI, el fiscal Gerardo Pollicita evaluará el conjunto de la prueba reunida para resolver el siguiente paso procesal.

Según la información de la causa, el representante del Ministerio Público Fiscal prevé emitir un requerimiento de justificación, mediante el cual Adorni deberá explicar las diferencias e inconsistencias detectadas por la investigación entre sus ingresos, su patrimonio declarado y los movimientos financieros registrados. En caso de que esas explicaciones no resulten suficientes para la Justicia federal, el fiscal avanzará con el pedido de indagatoria del ex funcionario.

De concretarse esa instancia, la situación procesal de Manuel Adorni quedará bajo la evaluación del juez federal Ariel Lijo, quien deberá intervenir en las decisiones posteriores dentro de una investigación que continúa reuniendo pruebas sobre la evolución patrimonial, los consumos financieros y el origen de los fondos declarados durante el paso del ex jefe de Gabinete por la función pública.