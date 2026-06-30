Se recortaron 70 mil empleos en la administración pública en la gestión de Milei

Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación, el rumbo de la gestión pública en Argentina ha dado un giro drástico hacia la reducción extrema de la estructura estatal. El Poder Ejecutivo sostiene con firmeza la premisa y la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. Este enfoque conceptual se ha traducido directamente en decisiones administrativas de alto impacto que reconfiguran el mapa laboral del sector público.

De acuerdo con el centro de estudios CEPA, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, afectando de manera directa ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados. Las consecuencias de esta estrategia ya se reflejan de manera nítida en los registros oficiales.

La magnitud de la reducción de personal según el INDEC

El proceso de contracción del empleo estatal ha sido acelerado y de una escala considerable en pocos meses de gestión. Las cifras oficiales difundidas por el INDEC sirven para dimensionar de forma precisa el alcance de las desvinculaciones en el sector. Al contrastar la situación previa al cambio de mandato con el escenario actual, los datos duros exponen la profundidad del plan de optimización y recorte de recursos humanos:

Dotación en noviembre de 2023: El universo laboral en la esfera estatal alcanzaba aproximadamente los 343 mil empleados.

Dotación en mayo: La cantidad total de trabajadores cayó de forma drástica, situándose en 273 mil empleados.

Composición actual del empleo: Dentro del total remanente de 273 mil trabajadores, unos 87 mil desempeñan sus tareas específicamente en el ámbito de las empresas y sociedades del Estado.

Esta diferencia neta entre ambos periodos revela que ya se recortaron unos 70 mil empleos en total. En términos porcentuales, la dotación de personal se redujo en 70 mil puestos de trabajo, lo que implica una caída del 22% de la fuerza laboral del sector público.

El mapa del ajuste: sectores y administraciones afectadas

El impacto del plan gubernamental no se ha distribuido de manera uniforme en todo el aparato estatal. El último reporte elaborado por el centro de estudios CEPA detalla cómo se ha jerarquizado el ajuste en las distintas estructuras administrativas. Al analizar el fenómeno en términos porcentuales, el informe establece un orden de prioridad claro sobre dónde ha recaído la mayor fuerza de las desvinculaciones:

Primer lugar: La mayor parte del recorte recae en la administración centralizada.

Segundo y tercer lugar: Las empresas y sociedades del Estado junto a la administración descentralizada.

Cuarto y quinto lugar: El ajuste corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente.

Este ordenamiento demuestra que ninguna línea de la organización pública ha quedado al margen de la reestructuración generalizada implementada desde el Poder Ejecutivo.

El impacto en las empresas y organismos estratégicos

Desde diciembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado. Diversas compañías con participación estatal y funciones clave en conectividad, finanzas, logística y soberanía industrial han registrado bajas masivas en sus planillas de personal.

A continuación, se detallan los casos más significativos y el número exacto de bajas laborales que lideran este proceso:

Correo Argentino: Es la entidad que encabeza de forma absoluta el listado de desvinculaciones, registrando un total de 5.449 despidos.

Banco Nación: Secunda el listado con 2.368 desvinculaciones. Este recorte masivo se produce en un contexto particular, donde el Gobierno ya ha expresado abiertamente su voluntad de avanzar hacia su privatización.

Aerolíneas Argentinas: La aerolínea de bandera nacional es otra de las firmas de transporte de gran escala afectadas, donde se contabilizan 1.993 despidos.

Casa de la Moneda: En esta institución técnica se contabilizaron 715 despidos, una cifra que, según los análisis del sector, termina poniendo en riesgo la capacidad operativa de la empresa encargada de la emisión de valores.

Agencia de Publicidad del Estado: Corrió una suerte similar a las anteriores dentro del esquema de reestructuración, registrando un total de 638 despidos.

Belgrano Cargas y Logística: La empresa ferroviaria estratégica para la producción y el transporte interior también sufrió el impacto de la reducción, contando con 594 despidos correspondientes.

Fabricaciones Militares: El sector vinculado a la industria de la defensa e insumos críticos cierra este grupo con la desvinculación de 450 trabajadores.

La drástica disminución del personal plantea un nuevo escenario analítico sobre el rol del Estado, la sostenibilidad de sus funciones operativas y el alcance final de las reformas estructurales del Gobierno.