Reforma laboral: el Gobierno convoca a la mesa política para destrabar el diálogo con los gobernadores

El Gobierno nacional reunirá este miércoles a la mesa política de La Libertad Avanza en la Casa Rosada con el objetivo de definir una estrategia que permita destrabar la negociación con los gobernadores por la reforma laboral, cuyo debate está previsto para el 11 de febrero en el Senado.

El encuentro será encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y se presenta como una instancia clave para ordenar el tramo final de las conversaciones, luego de un fin de semana sin avances sustantivos entre la Nación y las provincias.

El principal foco de conflicto continúa siendo la reducción del Impuesto a las Ganancias a las sociedades, incluida en el dictamen, debido a su impacto en la recaudación coparticipable. Este punto mantiene trabado el acompañamiento de varios mandatarios provinciales, incluidos aquellos considerados dialoguistas, entre ellos gobernadores de provincias como Catamarca.

En el Ejecutivo reconocen que el contacto con los gobernadores se mantuvo activo durante los últimos días, aunque sin definiciones concretas. En ese contexto, la reunión de este miércoles buscará establecer hasta dónde está dispuesto a ceder el oficialismo para asegurar la primera victoria legislativa del año.

Ganancias, el eje del conflicto

La discusión se concentra en el artículo que propone una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Desde la Casa Rosada sostienen que el impacto fiscal sería compensado por un mayor nivel de actividad económica y que los efectos más significativos se sentirían en los próximos años.

Las provincias, en cambio, advierten que la caída de ingresos comenzaría a registrarse durante el presente ejercicio. Al tratarse de un tributo coparticipable, los gobernadores señalan que la medida afectaría de manera directa a las finanzas provinciales, con una merma estimada en torno a los $1,9 billones.

Ese cálculo se transformó en el principal argumento para exigir cambios en la redacción del artículo o mecanismos de compensación, como una mayor coparticipación de otros impuestos, entre ellos el Impuesto al Cheque. También explica por qué la negociación permanece empantanada.

Las distintas posturas de los gobernadores

Entre los mandatarios provinciales que mantienen diálogo con el Gobierno conviven posiciones diversas. Un primer grupo acepta discutir la baja de Ganancias, pero propone aplicarla de manera escalonada para amortiguar el impacto fiscal.

Un segundo sector reclama una compensación económica explícita a cambio de acompañar ese punto del proyecto, aunque ya adelantó su respaldo general a la reforma laboral.

Un tercer grupo rechaza de plano cualquier reducción de impuestos coparticipables y advierte que las cuentas provinciales se encuentran al límite, sin margen para absorber una nueva caída de ingresos.

Desde Balcarce 50 buscan evitar que la discusión derive en una negociación abierta por fondos antes de la votación. Por ese motivo, el Gobierno plantea postergar el debate sobre eventuales compensaciones hasta después de contar con los votos necesarios en el Senado.