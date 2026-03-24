Revelan proyecto para acuñar monedas con la imagen de Milei

En el marco de la investigación por el caso $Libra, emergieron nuevos detalles que complejizan el entramado de presuntos negocios paralelos vinculados al entorno del presidente Javier Milei. La aparición de documentación y archivos recuperados del celular del empresario Mauricio Novelli reveló la existencia de un proyecto que proponía la acuñación de monedas de oro y plata con la imagen del mandatario, con fines comerciales y de recaudación.

Lejos de tratarse de una idea aislada, la iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia orientada a monetizar la imagen presidencial, mediante el desarrollo de diversos productos vinculados a su figura política.

El diseño del proyecto: símbolos, imagen y posicionamiento

Según los documentos analizados, el plan contemplaba la creación de piezas numismáticas con el rostro de Milei, acompañadas por símbolos estrechamente asociados a su identidad política. Entre ellos se destacan:

El león, emblema recurrente en su discurso público.

Consignas vinculadas a su espacio político, utilizadas como elementos de identificación ideológica.

El objetivo no era únicamente simbólico. La propuesta buscaba posicionar estos productos como objetos de valor comercial, capaces de captar tanto a seguidores locales como a compradores internacionales interesados en piezas de carácter político o coleccionable.

ICV Advisors y la arquitectura del negocio

El proyecto fue impulsado por la firma ICV Advisors, que desarrolló propuestas confidenciales orientadas a estructurar el negocio en múltiples niveles. La estrategia incluía no solo la acuñación de monedas, sino también una expansión hacia el universo del merchandising.

Entre los productos considerados se encontraban:

Indumentaria temática

Accesorios personalizados

Otros artículos vinculados a la imagen del Presidente

Esta diversificación apuntaba a consolidar una marca política con capacidad de generación de ingresos, aprovechando la visibilidad y el posicionamiento público del mandatario.

Reuniones en la Casa Rosada y participación internacional

La reconstrucción de los hechos indica que los impulsores del plan mantuvieron reuniones durante 2024 en la Casa Rosada. Estos encuentros habrían sido gestionados por Novelli y contaron con la participación de empresarios extranjeros interesados en el desarrollo del negocio.

Un dato central en la investigación es que el acceso a dichas reuniones habría sido autorizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Este elemento introduce un componente institucional que ahora forma parte del análisis judicial.

La presencia de actores internacionales refuerza la hipótesis de que el proyecto no estaba limitado al mercado local, sino que aspiraba a una proyección global.

Un esquema de comercialización con alcance global

Los documentos también detallan un esquema de comercialización que contemplaba la venta de las monedas tanto en Argentina como en el exterior. El modelo de negocio se basaba en:

Distribución internacional de piezas numismáticas

Captación de mercados extranjeros interesados en productos políticos

Generación de ingresos a partir del uso de la imagen presidencial

Este enfoque revela una intención clara de convertir la figura del mandatario en un activo comercial exportable, con potencial de inserción en distintos mercados.

El impacto en la causa $Libra

La existencia de este proyecto salió a la luz a partir de pericias judiciales realizadas en el marco de la causa $Libra, donde se investigan posibles vínculos entre operadores privados y funcionarios en proyectos financieros.

La incorporación de esta iniciativa al expediente añade un nuevo nivel de complejidad, ya que plantea interrogantes sobre:

La posible incompatibilidad entre estas actividades y la función pública

El uso de la investidura presidencial con fines comerciales

La relación entre actores privados y estructuras estatales

En este contexto, la investigación busca determinar si existieron maniobras indebidas o aprovechamiento de recursos simbólicos del Estado para la generación de beneficios económicos.

Una trama en desarrollo

La revelación de este plan no solo amplía el alcance de la causa $Libra, sino que también abre un debate sobre los límites entre política, imagen pública y negocios. Con nuevos elementos incorporados al expediente, la investigación avanza en la reconstrucción de una trama donde convergen intereses económicos, figuras institucionales y estrategias de mercado.

El caso continúa en desarrollo, mientras la Justicia analiza si estos proyectos constituyen simplemente iniciativas privadas o si, por el contrario, configuran prácticas incompatibles con el ejercicio de la función pública.