Saadi sobre la suspensión de las PASO: "Hasta que no exista un proyecto, no puedo opinar"

Minutos antes del ingreso al salón para ser parte del acto de la 134° Asamblea Legislativa, el intendente de la ciudad Capital, Gustavo Saadi destacó referirse a la suspención de las PASO y la habilitación para el desacople. En este sentido marcó: “Hasta que no exista un proyecto, no puedo opinar. Hoy el sistema está vigente y hay elecciones en Agosto y en Octubre. El resto son todos trascendidos ”.

En cuanto a los candidatos que va a presentar el PJ local el jefe comunal dijo “seguramente se va a presentar una lista de unidad, como se viene realizando en el Partido Justicialista”.

“Toda candidatura sale de abajo para arriba y tiene que haber una construcción colectiva. Eso no quiere decir que uno no quiere ser o no tenga ganas sino que todo depende de una gran cantidad de factores”, acotó ante la prensa.