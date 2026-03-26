Salar de Antofalla: Albemarle acelera su apuesta en Catamarca y lanza una nueva exploración

En el marco de una agenda orientada a fortalecer el desarrollo productivo y minero de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el Country Manager de Albemarle Corporation, Luciano Berenstein, acompañado por el Gerente Regional de Procurement, Michael Alcázar. El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Catamarca en Buenos Aires y sirvió como instancia para repasar avances y proyectar nuevas inversiones en uno de los principales proyectos de exploración de la provincia.

Durante la reunión, la compañía presentó los progresos alcanzados en el proyecto que desarrolla en el Salar de Antofalla, un área estratégica donde la firma viene sosteniendo un proceso continuo de exploración e inversión en los últimos años. En ese contexto, Albemarle confirmó el inicio de su cuarta campaña de exploración, consolidando así su presencia en la región.

Detalles de la nueva campaña 2026

La empresa dio a conocer las principales acciones previstas para 2026, en el marco de una campaña integral de exploración que busca profundizar el conocimiento del salar y avanzar en el desarrollo del proyecto.

Entre los puntos técnicos más relevantes se destacan:

Ejecución de al menos 10 pozos en el sector sur , distribuidos en: 5 pozos de bombeo 5 pozos de observación

, distribuidos en: Ensayos técnicos especializados

Monitoreo hidrogeológico continuo

Otras acciones vinculadas al avance general del proyecto

Estas tareas forman parte de un esquema de trabajo que apunta a consolidar información clave para el desarrollo futuro del emprendimiento, en una zona donde la empresa ya viene desplegando estudios y actividades exploratorias.

Inversión sostenida

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la ratificación del compromiso de Albemarle con Catamarca. La compañía reafirmó su decisión de continuar con las inversiones y de sostener un esquema de crecimiento que impacte en distintos niveles de la economía local.

En ese sentido, se remarcó el objetivo de:

Impulsar el desarrollo local

Generar empleo en la región

Fortalecer la red de proveedores locales

La continuidad de estas inversiones se inscribe en una estrategia de largo plazo que la empresa viene desarrollando en el Salar de Antofalla, donde concentra una superficie de 190.000 hectáreas destinadas a exploración y estudios.

La visión del Gobierno provincial

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para el presente y el futuro económico de Catamarca. En su análisis, destacó la necesidad de seguir promoviendo inversiones que permitan consolidar el crecimiento de la provincia.

El mandatario puso el foco en tres aspectos centrales:

El impacto en la generación de empleo

El aporte al crecimiento económico provincial

El posicionamiento estratégico de Catamarca en el mapa minero argentino

En esa línea, consideró clave sostener políticas que acompañen el desarrollo de proyectos de esta magnitud, en un contexto donde la actividad minera adquiere un rol cada vez más relevante.