Salarios: municipales de Belén endurecen la protesta y cortan la Ruta 40

Trabajadores municipales de Belén intensificaron su plan de lucha con un corte sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso sur de la ciudad, en el marco de un reclamo por mejoras salariales. La protesta, que ya lleva varias semanas, se convirtió en el principal canal de visibilización de un conflicto que enfrenta a los empleados con el municipio en un contexto económico adverso.

La medida impacta directamente en la circulación vehicular, generando interrupciones programadas del tránsito y afectando tanto a quienes transitan por la zona como a las actividades vinculadas a la región.

Modalidad del corte y restricciones

De acuerdo con lo informado por Vialidad Nacional, el corte se desarrolla bajo una modalidad intermitente que regula el paso de los vehículos.

Las condiciones actuales del tránsito son:

Habilitación del paso cada una hora para automovilistas particulares

para automovilistas particulares Restricción total para vehículos oficiales

Prohibición de circulación para vehículos vinculados a la actividad minera

Este esquema busca sostener la presión del reclamo sin interrumpir completamente la circulación, aunque mantiene un impacto significativo en la dinámica diaria de la zona.

Las demandas: salario mínimo y actualización de becas

El núcleo del conflicto se centra en una serie de demandas concretas vinculadas a los ingresos de los trabajadores municipales. Los manifestantes reclaman una recomposición salarial que contemple la situación económica actual.

Entre los principales puntos exigidos se destacan un salario mínimo de $800.000 para los empleados municipales y un incremento en las becas municipales hasta los $400.000.

Estas demandas reflejan la preocupación de los trabajadores por el poder adquisitivo y la necesidad de actualizar los ingresos frente al contexto vigente.

Un conflicto que se arrastra desde principios de marzo

La protesta no es un hecho aislado ni reciente. Según se informó, el conflicto comenzó en los primeros días de marzo, sin que hasta el momento se haya alcanzado una resolución.

Con el paso de las semanas, la situación fue escalando en intensidad, lo que derivó en la implementación de medidas más visibles y disruptivas como el corte de ruta. Este proceso evidencia:

La falta de acuerdo entre las partes

El endurecimiento de las medidas de fuerza

Un aumento progresivo de la tensión

Impacto en la comunidad y la actividad local

El corte sobre la Ruta Nacional 40 no solo afecta a los trabajadores y al municipio, sino que también repercute en la comunidad en general. La interrupción del tránsito condiciona la movilidad y genera complicaciones para quienes dependen de esa vía para trasladarse.

Además, la restricción a vehículos oficiales y mineros introduce un componente adicional en el conflicto, al involucrar indirectamente a sectores productivos y operativos que utilizan esa ruta como corredor principal.

Una protesta que busca respuestas

El corte de la Ruta 40 en Belén sintetiza el estado actual del conflicto: una medida sostenida en el tiempo, con demandas claras y un nivel de visibilidad creciente. La exigencia de mejoras salariales y la actualización de las becas municipales constituyen el eje de una protesta que, tras semanas sin resolución, se ha transformado en un punto central de tensión en la región.

Mientras la medida continúa, el desarrollo del conflicto dependerá de la capacidad de las partes para avanzar en una negociación que permita dar respuesta a los reclamos planteados y desactivar un escenario que, con el correr de los días, sigue profundizándose.