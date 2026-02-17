Santiago lo hace otra vez: bonos y aumento del 42,4% para la administración pública

En un contexto económico que exige respuestas precisas para sostener el poder adquisitivo de las familias, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero ha vuelto a marcar un hito en su política laboral. Tras intensas y productivas reuniones con la Mesa de Diálogo y Trabajo, que nuclea tanto al sector docente como a los representantes de la administración pública, se anunció un acuerdo salarial de gran impacto que regirá a partir del mes de febrero.

Este anuncio no solo representa una actualización numérica, sino que se posiciona como una medida de fondo para contrarrestar los efectos de la dinámica económica actual. Según declaraciones del senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, Silva Neder, este anuncio "ratifica un modelo de gestión y un compromiso inquebrantable con el trabajador". Neder también destacó el valor del esfuerzo provincial para sobreponerse al contexto económico nacional, subrayando que el diálogo ha sido, una vez más, la herramienta fundamental para el progreso.

Un incremento que supera el índice inflacionario

La medida central del acuerdo es un incremento salarial del 42,4% en el sueldo básico, aplicable a todos los trabajadores de la administración pública provincial desde febrero. Lo más relevante de esta cifra es su comparativa con los datos oficiales: mientras que el índice de inflación interanual del INDEC (medido de enero de 2025 a enero de 2026) representó un 32,4%, el gobierno santiagueño ha logrado, mediante un significativo esfuerzo presupuestario, superar dicho índice en un 10%.

Además, se ha establecido un nuevo piso salarial provincial, el cual se eleva a la suma de $1.130.000. Esta garantía de ingresos mínimos rige para toda la administración pública y se extiende hasta dos cargos en el sector docente, asegurando una base de sustento digna para los agentes del Estado.

El cronograma de bonos

Uno de los pilares del acuerdo es el mantenimiento del cronograma de bonos provinciales, replicando el esquema exitoso del año 2025. Esta estructura permite a los trabajadores contar con ingresos extraordinarios en momentos clave del calendario anual:

Bono de inicio de ciclo lectivo.

Bono del Día del Trabajador.

Bono "aguinaldo" (liquidado en dos cuotas).

Bono de fin de año (liquidado en tres cuotas).

El primero de estos beneficios, el bono previo al inicio del ciclo lectivo, se hará efectivo el próximo viernes 20 de febrero. La suma asciende a $250.000 y se pagará de forma íntegra, sin descuentos de ninguna naturaleza. Cabe destacar que los empleados municipales también percibirán este bono el mismo día, previa solicitud de las intendencias y comisiones municipales correspondientes.

Inversión en educación y contratos de locación

La política de recomposición también alcanza a la ayuda escolar y a los trabajadores bajo modalidades contractuales específicas. El incremento en la suma por hijo para el período 2026 llevará la ayuda escolar a $280.000, suma que se abonará a partir del 10 de marzo.

Por otro lado, se ha actualizado el valor de los contratos de locación de servicio, quedando definidos de la siguiente manera:

No profesionales: $910.000.

Profesionales: $1.010.000.

Este conjunto de medidas, anunciado por el gobernador Elías Suárez, reafirma la voluntad política de priorizar el bienestar de los agentes públicos en un marco de equilibrio financiero y consenso social.