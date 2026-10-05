Santilli acelera con los gobernadores por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral

Luego de la "buena sintonía" alcanzada durante la estadía en París, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se prepara para acelerar durante los próximos 15 días las negociaciones con los gobernadores dialoguistas. La Casa Rosada busca avanzar simultáneamente sobre tres objetivos centrales: conseguir los votos para aprobar el Presupuesto 2027, impulsar la reforma electoral y cerrar acuerdos políticos de cara al próximo año.

Es así que Santilli mantendrá una nueva ronda de reuniones con los distintos jefes provinciales, con una atención especial puesta inicialmente sobre quienes acompañaron a Javier Milei durante la Argentina Week en Francia. La comitiva estuvo integrada por gobernadores de distintos distritos y también por el jefe de Gobierno porteño. Entre quienes viajaron se encuentran:

Raúl Jalil , Catamarca.

, Catamarca. Leandro Zdero , Chaco.

, Chaco. Ignacio Torres , Chubut.

, Chubut. Juan Pablo Valdés , Corrientes.

, Corrientes. Rogelio Frigerio , Entre Ríos.

, Entre Ríos. Carlos Sadir , Jujuy.

, Jujuy. Alfredo Cornejo , Mendoza.

, Mendoza. Rolando Figueroa , Neuquén.

, Neuquén. Alberto Weretilneck , Río Negro.

, Río Negro. Gustavo Sáenz , Salta.

, Salta. Marcelo Orrego , San Juan.

, San Juan. Claudio Vidal , Santa Cruz.

, Santa Cruz. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También participó del viaje la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

La búsqueda de más aliados para la negociación

Después de esa primera ronda, el ministro coordinador pretende ampliar el diálogo hacia otros mandatarios que mantienen conversaciones con la Casa Rosada. Entre ellos aparecen Claudio Poggi, de San Luis; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

El eje de las próximas reuniones estará puesto en la necesidad de reunir respaldo parlamentario para el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. Dentro de esta última discusión, uno de los principales puntos de resistencia entre los aliados continúa siendo la eliminación de las PASO.

La discusión electoral, sin embargo, excede la cuestión legislativa. Por instrucción de Karina Milei, la reforma está directamente vinculada con los acuerdos políticos que puedan alcanzarse de cara a las elecciones del próximo año. Ese será, por lo tanto, otro de los asuntos centrales que Santilli llevará a la mesa con los gobernadores.

"Amor mutuo" y acuerdos selectivos

La estrategia de la Casa Rosada no contempla avanzar de manera indiscriminada con todos los gobernadores que acompañaron al Presidente en Francia. "Los acuerdos serán con los que haya 'amor mutuo', no de manera indiscriminada", explicó una fuente al tanto de la estrategia oficial.

Esa definición marca una diferencia entre los mandatarios considerados potenciales socios electorales y aquellos con los que el Gobierno pretende mantener un vínculo principalmente legislativo.

Dentro de ese grupo de dirigentes considerados de "buena fe", Balcarce 50 también ubica a Claudio Poggi y Maximiliano Pullaro. En cambio, otros integrantes de la comitiva que viajó a Francia son considerados buenos interlocutores para negociar el Presupuesto, pero difícilmente sean incorporados a un acuerdo electoral.

Entre los casos que permanecen bajo análisis aparecen Gustavo Sáenz, condicionado por la Constitución de Salta para intentar una nueva reelección; Alberto Weretilneck, en Río Negro; y Martín Llaryora, en Córdoba. Los dos últimos distritos tienen además una particularidad para el oficialismo: en ambos, el sello de La Libertad Avanza registra buenos niveles de medición y mantiene intenciones de competir.

El modelo de los acuerdos de 2025

El oficialismo busca repetir en algunos distritos los acuerdos que alcanzó durante 2025. En esa estrategia aparecen Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Leandro Zdero en Chaco y Alfredo Cornejo en Mendoza.

A ese grupo podrían incorporarse otros gobernadores:

Ignacio Torres , Chubut.

, Chubut. Marcelo Orrego , San Juan.

, San Juan. Claudio Poggi, San Luis.

El caso de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires continúa bajo evaluación. Allí, la negociación está fuertemente condicionada por la posibilidad de que el PRO presente una candidatura rival al Gobierno a nivel nacional o no.

En paralelo, con otros gobernadores dialoguistas se analiza una alternativa diferente: la posibilidad de presentar candidatos de menor calibre que no pongan en riesgo las posibilidades de los mandatarios de conservar sus cargos y avanzar hacia sus respectivas reelecciones.

Gobernadores y Casa Rosada

La discusión permanece abierta y todavía no existe un esquema definitivo de acuerdos. Sin embargo, durante la estadía en París, Santilli pidió a los gobernadores que "apuren los acuerdos", de acuerdo con lo informado por TN días atrás.

Los mandatarios provinciales, por su parte, plantearon sus propias condiciones para avanzar. Entre sus reclamos aparecen garantías políticas y pactos de no agresión en sus distritos, en un intento por preservar sus posiciones frente a eventuales competencias electorales impulsadas desde el oficialismo.

Ese intercambio muestra que la negociación no está limitada a conseguir votos para determinados proyectos en el Congreso. También involucra las condiciones políticas bajo las cuales los gobernadores estarían dispuestos a acompañar al Gobierno en las elecciones del próximo año.

Dos semanas clave para el Gobierno

La Casa Rosada tendrá ahora un plazo de dos semanas para acelerar las conversaciones y tratar de alcanzar los acuerdos que considera necesarios. El objetivo inmediato es reunir respaldo para el Presupuesto 2027 y avanzar en la reforma electoral, pero la negociación se desarrolla en un escenario legislativo más amplio.

La oposición retomó sus intenciones de tirar abajo el DNU 70/23, lo que incrementa la importancia de los acuerdos parlamentarios que el oficialismo pueda establecer con los gobernadores dialoguistas y los legisladores vinculados a sus espacios.

Por eso, la agenda que Santilli desplegará durante los próximos días combina cuestiones fiscales, legislativas y electorales. El Gobierno necesita garantizar respaldo para el Presupuesto 2027, avanzar con la reforma electoral, definir el futuro de las PASO y, al mismo tiempo, construir entendimientos políticos en los distintos distritos.

El escenario también obliga a distinguir entre quienes pueden convertirse en aliados electorales y quienes serán interlocutores para las discusiones parlamentarias. Algunos gobernadores aparecen como posibles socios en ambos terrenos; otros, en cambio, podrían acompañar al Gobierno en el Congreso sin necesariamente integrarse a un acuerdo electoral.

En ese marco, las próximas dos semanas serán decisivas para que la administración de Javier Milei ordene su relación con los gobernadores y transforme la "buena sintonía" exhibida en París en acuerdos concretos.

Porque detrás de la discusión por el Presupuesto, la reforma electoral y los respaldos legislativos existe una definición política de mayor alcance: la construcción de la estrategia electoral para el próximo año y, de fondo, la campaña por la reelección de Javier Milei.