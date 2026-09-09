Saseta propone modificar los reintegros de Marcatón para evitar el sobreendeudamiento

La diputada provincial Natalia Saseta (PRO) presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Gobierno de Catamarca que gestione ante el Banco de la Nación Argentina una modificación en la modalidad de acreditación de los reintegros correspondientes al programa Marcatón.

El planteo apunta específicamente a cambiar la operatoria cuando las compras son realizadas con tarjetas de crédito Nativa, de manera que el reintegro no sea depositado en la caja de ahorro del usuario, sino que se descuente directamente del resumen de la tarjeta.

Para avanzar con esta modificación, Saseta propone que el Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, lleve adelante las gestiones necesarias ante el Banco Nación.

El eje de la iniciativa está puesto en la manera en que actualmente se concreta el beneficio y en las consecuencias que, según advierte la legisladora, puede generar para quienes utilizan el dinero reintegrado para afrontar otros gastos antes del vencimiento de la tarjeta.

El problema que plantea el sistema actual

El principal argumento de Saseta parte de una situación concreta: bajo el mecanismo vigente, el dinero correspondiente al reintegro ingresa a la cuenta bancaria del consumidor, mientras que el total de la compra continúa apareciendo en el resumen de la tarjeta de crédito.

De acuerdo con el planteo de la diputada, esta modalidad puede generar dificultades en la administración de los recursos familiares. El dinero del reintegro queda disponible en la cuenta y puede ser utilizado para cubrir otros gastos, pero el monto total de la compra continúa formando parte de la obligación que debe cancelarse al momento del vencimiento de la tarjeta.

De esta manera, el beneficio recibido y la obligación reflejada en el resumen siguen funcionando por vías separadas. La situación adquiere particular importancia, según la iniciativa, cuando una familia utiliza el dinero del reintegro para afrontar otros gastos y posteriormente, al llegar el vencimiento de la tarjeta, no dispone de los recursos suficientes para cancelar la totalidad del resumen.

En ese escenario, Saseta advierte que el consumidor puede terminar recurriendo al pago mínimo y financiando el saldo restante, con los intereses que eso implica. El planteo de la legisladora busca precisamente evitar que la modalidad de acreditación del beneficio pueda derivar en una situación de mayor endeudamiento para el usuario.

La alternativa: un saldo a favor en la tarjeta

Frente a esta situación, el proyecto propone modificar el mecanismo para que el reintegro sea aplicado directamente sobre la tarjeta de crédito. La idea es que el beneficio funcione como un saldo a favor en la tarjeta, reduciendo de manera directa el monto que el usuario debe pagar al momento del vencimiento.

Así, el reintegro no quedaría disponible como dinero separado en la caja de ahorro, sino que tendría una aplicación directa sobre la obligación generada por la compra.

El objetivo planteado por Saseta es que el beneficio tenga una incidencia concreta sobre el gasto que originó el reintegro y que la reducción se refleje directamente en el resumen de la tarjeta.

Un ejemplo de cómo funcionaría la modificación

El proyecto presentado por la diputada incorpora un ejemplo para explicar el mecanismo propuesto. Ante una compra de $400.000, con un reintegro del 30% y un tope de $120.000, el beneficio se aplicaría directamente sobre el resumen de la tarjeta.

Con el sistema planteado, en lugar de que esos $120.000 ingresen como dinero disponible en la caja de ahorro del consumidor, el reintegro se reflejaría directamente sobre la obligación de pago correspondiente a la tarjeta. El ejemplo permite visualizar el sentido central de la iniciativa: que el beneficio opere sobre el gasto que generó la devolución y reduzca el monto que debe afrontar el usuario.