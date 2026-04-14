Scott Bessent elogió a Milei y calificó de "éxito fantástico" las reformas argentinas

La alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos sumó este martes un nuevo gesto político y financiero de alto impacto. El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, volvió a respaldar públicamente la gestión económica de Javier Milei y aseguró que las reformas impulsadas por el Gobierno tuvieron un "éxito fantástico", en una definición que volvió a colocar a la Argentina en el centro del interés internacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante un evento del Instituto de Finanzas Internacionales, donde el funcionario de la administración de Donald Trump destacó el rumbo adoptado por la gestión libertaria. "Argentina ha sido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y es muy interesante ver que los más pobres y los más jóvenes votaron al gobierno de Javier Milei. Hay optimismo allí", sostuvo Bessent.

Respaldo al programa económico y guiño al FMI

El pronunciamiento del Tesoro estadounidense no quedó limitado a una valoración general sobre la marcha de la economía. Bessent también puso el foco en el papel que cumplen los organismos multilaterales, especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en la mitigación de las crisis de deuda.

En ese marco, felicitó al organismo que conduce Kristalina Georgieva por su posicionamiento frente a la Argentina y sostuvo que, esta vez, el Fondo entendió que el escenario local presentaba características distintas. "El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito rotundo", afirmó.

El apoyo llega antes del dato de inflación

El nuevo respaldo de Washington se produjo en un momento especialmente sensible para la economía argentina: horas antes de la publicación del dato de inflación de marzo, que, según anticipó el ministro Luis Caputo, será mayor al 3%, marcando una nueva aceleración.

La señal política también coincide con la continuidad de la negociación con el FMI para conseguir la aprobación de la segunda revisión del programa, instancia necesaria para destrabar un desembolso de US$1000 millones. En ese proceso, el punto de mayor tensión con los técnicos que llevan adelante la evaluación sigue siendo la meta de acumulación de reservas, un objetivo que la Argentina no cumplió en 2025 y que hoy aparece como el principal foco de discusión.

Venezuela, el otro frente mencionado

Durante el mismo evento, Bessent también se refirió a la situación de Venezuela, tras la remoción de Nicolás Maduro, y aseguró que el FMI trabaja para que ese país recupere una economía más normalizada.

Según indicó, Estados Unidos espera desempeñar un papel relevante en ese proceso, ampliando así el alcance regional del mensaje político emitido desde Washington.

China, Medio Oriente y la agenda geopolítica

Otro de los ejes abordados por el secretario del Tesoro fue la relación entre Estados Unidos y China. Consultado por periodistas, Bessent consideró que Beijing fue un socio "poco fiable" durante la guerra en Medio Oriente, al acusarlo de acaparar reservas de petróleo y limitar exportaciones de determinados productos, según reportó Reuters.

Pese a esa crítica, remarcó que Trump y Xi Jinping mantienen una relación de trabajo muy buena, y vinculó la próxima visita del mandatario estadounidense a Pekín con un mensaje de estabilidad.

En ese tablero global, la Argentina vuelve a aparecer como un socio destacado dentro de una alianza estratégica que combina respaldo financiero, coincidencias políticas y apoyo internacional al programa económico del Gobierno de Milei.