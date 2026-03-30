Se define el rumbo de la investigación por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino

El conflicto judicial que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa un momento decisivo. Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal llevará adelante una audiencia clave para resolver el futuro de uno de los expedientes más sensibles: la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, en la que se investigan presuntas maniobras de fraude y lavado de dinero.

La definición no se limita a una cuestión técnica. Por el contrario, se trata de una resolución que podría impactar de manera directa en el conjunto de investigaciones abiertas que involucran tanto al tesorero de la AFA como a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, configurando un escenario judicial de múltiples derivaciones.

La audiencia que puede reordenar todas las causas

El eje de la audiencia será determinar qué juzgado y qué fuero deben intervenir en la causa principal, una discusión que gira en torno a la competencia entre distintos tribunales.

Los camaristas Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky deberán analizar si existe conexión entre los distintos hechos investigados. De esa evaluación dependerá si:

Se concentran los expedientes en un mismo fuero

Cada causa continúa en los juzgados donde ya tramita

Se redefine la jurisdicción del caso principal

La decisión tiene implicancias concretas sobre el desarrollo de la investigación. No solo ordenará el expediente, sino que también influirá en la velocidad y profundidad de las medidas judiciales que puedan adoptarse en adelante.

El núcleo del caso

La causa central se enfoca en un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la propiedad de una mansión en Pilar. Dentro de ese expediente, uno de los principales apuntados es Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

En términos procesales, los jueces deberán resolver si la investigación permanece en el fuero federal de Campana, regresa a los tribunales de Comodoro Py o pasa al fuero penal económico.

Cada alternativa implica una lectura distinta sobre la naturaleza de los delitos investigados. Mientras algunos tramos del expediente apuntan a evasión y apropiación indebida de aportes, otros se orientan hacia un posible lavado de activos mediante sociedades y operaciones en el exterior.

Estrategias enfrentadas y disputa de competencia

Detrás de la discusión judicial se despliega una disputa estratégica entre las partes. La AFA sostiene la postura de que la causa debe continuar en el fuero federal de Campana, mientras que otros actores impulsan su traslado a Comodoro Py o al ámbito del fuero penal económico.

Esta puja no es meramente formal. La elección del fuero condiciona el tipo de investigación que se prioriza, el alcance de las medidas probatoria y la interpretación jurídica de los hechos.

Por eso, la audiencia de este lunes aparece como un punto de inflexión que puede definir el rumbo del caso.

Presentaciones cruzadas

En la antesala de la audiencia, se sumaron distintos planteos que podrían incidir en su desarrollo. El fiscal ante Casación, Mario Villar, solicitó acceder al expediente tramitado en Campana y puso el foco en el origen de la causa.

Según su análisis, el expediente presenta irregularidades en su inicio, ya que no habría surgido de una denuncia formal ni de la intervención de un fiscal, sino de un planteo vinculado a la competencia.

Esa observación coincide con lo señalado previamente por el fiscal federal de Campana, Germán Bringas, quien sostuvo que:

El juzgado no era competente para intervenir

No había impulsado la acción penal

A estos cuestionamientos se suman nuevas presentaciones:

Luciano Pantano , vinculado a la propiedad investigada, solicitó la suspensión de la audiencia mediante un recurso extraordinario.

, vinculado a la propiedad investigada, solicitó la mediante un recurso extraordinario. Elisa Carrió pidió la recusación de la jueza Ángela Ledesma, alegando presuntos vínculos con Santiago del Estero, provincia donde, según su planteo, se habría desarrollado parte del entramado económico bajo análisis.

Si bien estos planteos no necesariamente detendrán la audiencia, obligan a los camaristas a resolver cuestiones preliminares antes de avanzar sobre el fondo del caso.

Un entramado con múltiples frentes abiertos

La causa por la mansión de Pilar se inscribe en un escenario más amplio de investigaciones que avanzan en paralelo y que podrían verse afectadas por la decisión de la Cámara.

Entre los expedientes en curso se destacan: