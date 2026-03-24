Se inaugura el ciclo "Catamarca es memoria y presente" a 50 años del golpe

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, la Cámara de Senadores de Catamarca anunció el lanzamiento del ciclo de entrevistas "Catamarca es memoria y presente". La iniciativa busca rescatar y poner en valor las voces de sobrevivientes catamarqueñas y catamarqueños del terrorismo de Estado de la década del 70, fortaleciendo la construcción colectiva de la memoria histórica en nuestra provincia.



El ciclo cuenta con testimonios fundamentales, iniciándose con la palabra de la recientemente fallecida y emblemática luchadora Sara "Coca" Luján, a quien se suman los relatos de Emperatriz Márquez, Noemí Toledo y otros entrevistados relacionados a la defensa de los Derechos Humanos.



A través de estas conversaciones, se propone un recorrido por sus vivencias, su militancia y la importancia de sostener las banderas de Verdad y Justicia en el presente.



Más allá del registro testimonial, este proyecto tiene un fin institucional y pedagógico de relevancia, ya que todo el material audiovisual producido pasará a formar parte de un archivo filmográfico permanente, que estará disponible para consulta pública en la Biblioteca del Senado. De esta manera, se garantiza que las nuevas generaciones tengan acceso directo a las historias que forman parte de la identidad política y social de Catamarca.



Este martes, durante la vigilia por el Día de la Memoria, el vicegobernador Rubén Dusso destacó que la historia debe ser transmitida a las y los más jóvenes, "para que puedan sostener las banderas de la justicia social, la soberanía política y económica. Para que podamos decir nunca más, por la memoria, la verdad y la justicia".

Los extractos de las entrevistas se podrán ver todas las semanas en las redes oficiales del Senado, a partir de hoy y durante todo el mes de abril, pudiendo visualizarse además las notas completas en el canal de YouTube de Senado Catamarca.