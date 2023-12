Senado: El kirchnerismo perdió peso y los libertarios se quedaron con la presidencia provisional

En lo que fue la primera batalla legislativa del renovado Senado, un delicado conglomerado conformado por la Libertad Avanza y la oposición no kirchnerista -radicales, macristas, peronistas y silvestres del interior, entre otros- podó este miércoles al interbloque cristinista y lo relegó de los principales espacios de poder en la Cámara alta, así como de la distribución de comisiones clave para el funcionamiento y debate de los proyectos que dilata la Casa Rosada.

Con 39 votos a favor -dos más que el quórum-, la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, logró una inicial victoria contra la derrotada primera minoría kirchnerista -se abstuvieron 29 y ausentaron cuatro- y La Libertad Avanza se quedó con titularidad provisional de la Cámara alta -segundo escalafón de sucesión presidencial- y las estratégicas secretarías administrativa y parlamentaria, que representan la caja y coordinación legislativa, respectivamente. Además, consiguió abrir el recinto pese a que el Gobierno aún no convocó a sesiones extraordinarias.

En el caso de la presidencia provisional, el formoseño Francisco Paoltroni pagó cara la interna libertaria -más quejas del jefe kirchnerista, José Mayans- y para dicho cargo fue votado el ex macrista puntano y compañero de bancada Bartolomé Abdala, dinamitado días atrás como jefe de bloque -tras una curiosa votación- por el jujeño Ezequiel Atauche.

Villarruel ahora cuenta este lunes, con dos secretarías trascendentales: en la administrativa se votó a María Laura Izzo, mientras que la parlamentaria quedó para Agustín Giustinian. No obstante, los libertarios deberán negociar de manera ardua con la oposición que acompañó en las últimas horas para sancionar las leyes que envíe el Ejecutivo. De allí la importancia del “pajarito llamador” que tendrán que utilizar Javier Milei y su ministro del Interior, Guillermo Francos, para sellar pactos con los gobernadores.

De discreto perfil, Izzo aparece como planta permanente del Ministerio de Seguridad desde 2013. En la era Cambiemos estuvo como directora nacional de gestión bienestar del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. También tuvo una designación allí, durante 180 días, a inicios de la gestión de Alberto Fernández, y fue firmada por el ex jefe de Gabinete y actual diputado nacional del kirchnerismo, Santiago Cafiero.

La caja del Senado incluye la supervisión de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso (DAS), siempre tema sensible para autoridades y empleados. Además, Izzo podrá escanear todas las resoluciones -hay documentos que, según deslizan en pasillos, aún no aparecen publicados- de la gestión cristinista y eventuales pases a planta permanente del último año y medio.

En tanto, Giustinian fue asesor del ex legislador del PRO y ex titular provisional del Senado, Federico Pinedo, y durante el último gobierno kirchnerista se mantuvo como secretario parlamentario del bloque macrista en la Cámara alta.

Por otra parte, para las comisiones de 19 y 17 integrantes, las bancadas no kirchneristas tendrán una mayoría a repartirse de 11 y 10, para cada caso, ante la delegación votada a favor de Villarruel. En cuanto a las bicamerales, como la de Trámite Legislativo -analiza los DNU-, la Cámara alta estará representada por tres de Unión por la Patria y cinco de los otros bloques. Resta conocer en Diputados.

Sobre las vicepresidencias del Senado, la principal será para Unión por la Patria -no hubo propuesta y quedará para febrero, ya que el kirchnerismo se opuso a la sesión, pese a que no se fue nunca del recinto-, mientras que la primera quedó para la radical Carolina Losada y, la segunda, para la peronista anti K Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Debate

El conglomerado de oficialistas y opositores no kirchneristas se presentaron pasadas las 15.14 a dar quórum ante la resistencia de Unión por la Patria, que esperó en el Salón Eva Perón. El tablero marcó 38 -uno más que los necesarios-, aunque en ese momento había 39 por un desliz del senador Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza-San Luis). Tras ver el número, el cristinismo ingresó mientras se entonaban -en estricto silencio y respeto- las estrofas del himno nacional.

Con el partido ya cantado, Mayans denunció que la sesión “viola la Constitución y el reglamento del Senado”, y agregó: “No hay necesidad de arrancar mal una gestión de Gobierno. Rechazamos lo que ha hecho el Presidente para que jure en la Asamblea Legislativa. Montó un show fuera del Congreso. Y a usted le dijeron que no tenía lugar y él tenía que dar el discurso al lado suyo. Fue una falta de respeto”.

Seguido a ello, Mayans reconoció la “nueva mayoría”, aunque advirtió: “Esto ya lo vimos con -José Alfredo- Martínez de Hoz, con -Mauricio- Macri y, ahora, con -Javier- Milei potenciado. Brutal devaluación que, obviamente, ataca los recursos de los trabajadores, un 120% de devaluación -sic-. El pueblo votó dolarización, no devaluación. Habrá apertura indiscriminada de importaciones. Eso ya terminó con deuda del 100% del PBI y el país en default”.

Le respondió Carmen Álvarez Rivero, del PRO. “En la Argentina ya hubo ajuste, la mayoría de los chicos son pobres. La escuela no enseña a leer en tiempo y forma, y los que terminan de estudiar encuentran más oportunidades vía Ezeiza. Me pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nada? Es hora de tomar conciencia que es hora de dar respuestas a la sociedad”, destacó la legisladora cordobesa.

A su turno, la senadora radical Carolina Losada cuestionó la postura de Unión por la Patria. En ese sentido, aseguró: “Los reyes de 'si tengo número no hablo con nadie, no escucho a nadie y vamos por todo' ahora están muy nerviosos porque no tiene número. Están en minoría. Sorry, chicos. Ya fue”.

En un último intento antes de las votaciones, la cristinista Juliana Di Tullio pidió definir autoridades y dejar la discusión sobre las comisiones para febrero. Sin embargo, la mayoría ya estaba consolidada para dar marcha atrás y, en el primer paso fuerte de la tarde, La Libertad Avanza propuso a Abdala en detrimento de Paoltroni.

Sobre el final de la sesión, el formoseño se quejó de haber tenido una bienvenida de “la casta” y, en sugerente tono, manifestó: “Del autoritarismo vengo y lo padezco junto a todo el pueblo de Formosa y, de aquí en adelante, voy a votar fiel a mis principios que he recibido de la cuna como todos los argentinos de bien. Pero, como dice el Presidente, 'no somos manada' y 'el que las hace, las paga'”.

Tampoco se perdió el debate el flamante titular del PRO en la Cámara alta, Luis Juez. “Con el Consejo de la Magistratura, sitio al que me habían designado, ustedes empezaron a interpretar según la mayoría. Fui a la Justicia y a la Corte Suprema. La vida termina poniéndote en distintos lugares. Ahora están probando su propia medicina”, aseveró.

A la hora de discutir comisiones, la ex vicegobernadora de Formosa y flamante senadora, Florencia López (Unión por la Patria), alertó: “El ajuste más terrible que va a sufrir la República Argentina lo van a aprobar las comisiones que se están armando el día de hoy. Nosotros estamos a favor del presidente provisional de su signo político -en referencia a Villarruel- y de sus colaboradores, pero el 45% de representación quedó relegado en la representación de las comisiones. Así, es un avasallamiento”.

Desde el radicalismo, Pablo Blanco contestó. “Yo no sé mucho de números, pero 39 es más que 33. Tuvimos cuatro años tratando los temas que ponía el oficialismo en medio de la pandemia. Discutimos sobre la Corte, el procurador. Ahora queremos discutir lo que la gente necesita. No significan los 39 un cheque en blanco. ¡Y ustedes constituyeron la comisión de Asuntos Constitucionales el 29 de noviembre!”.

Además de los cargos designados, fueron electos el prosecretario administrativo, Lucas Clark; la prosecretaria parlamentaria y ex diputada radical de Evolución -referenciada en Martín Lousteau-, Dolores Martínez; y el prosecretario de Coordinación Operativa, Manuel Chavarría. Estos tres sitios podrían haber sido negociados por el oficialismo días atrás, pero la puja de poder llevó al cristinismo a quedarse sin nada.

Sobre Unión por la Patria vale aclarar que, además de los 29 senadores que se abstuvieron, se le deben sumar los ausentes santiagueños y el ex jefe de Gabinete y ex gobernador, Juan Manzur.

De cara a las futuras votaciones será importante el devenir de los bloques Unidad Federal -peronistas no K como Vigo y el entrerriano Edgardo Kueider- y Juntos Somos Río Negro. Tras la sesión, los primeros emitieron un comunicado conjunto para resaltar el “compromiso institucional” en “la que no se trató ningún proyecto de ley”. También se seguirá de cerca a los misioneros renovadores y a los santacruceños que responden al gobernador, Claudio Vidal.

(Fuente: Infobae)