El bloque de senadores de La Libertad Avanza, liderado por Patricia Bullrich, manifestó su rechazo a la propuesta de realizar un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los legisladores calificaron de inadmisible que una institución universitaria impulse una actividad que, según señalaron, reivindica a quienes eligieron la violencia y las armas como herramientas para imponer sus ideas.

La controversia se originó a partir de una iniciativa que contemplaba un reconocimiento institucional a Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Frente a esa propuesta, los integrantes del bloque libertario difundieron un comunicado en el que cuestionaron el sentido de la actividad y reclamaron que las autoridades universitarias adopten medidas para impedir su realización.

En su pronunciamiento, los senadores plantearon que una universidad pública debe constituirse en un espacio destinado a promover el conocimiento, la formación y el debate, y no transformarse en un ámbito de legitimación del terrorismo. En ese sentido, recordaron que Santucho fue uno de los fundadores del ERP, organización a la que atribuyeron responsabilidad en secuestros, asesinatos y ataques contra la democracia.

La posición del bloque quedó sintetizada en una de las principales frases de su comunicado: "La memoria no puede ser selectiva". A partir de esa definición, los legisladores sostuvieron que existe una contradicción entre defender los valores democráticos y homenajear a personas que, según su interpretación, atentaron contra ese sistema.

"No se puede defender la democracia mientras se homenajea a quienes atentaron contra ella", advirtieron desde el espacio político.

El cuestionamiento no se limitó a expresar una posición contraria al reconocimiento. Los senadores también exigieron formalmente que las autoridades de la UBA suspendan la actividad y adopten las medidas correspondientes frente a una iniciativa que consideran incompatible con los principios que debe representar una institución universitaria pública.

El Gobierno nacional también intervino

El rechazo de los senadores de La Libertad Avanza se sumó a la postura expresada por el Gobierno nacional, que también intervino en la controversia mediante un pedido de información dirigido a la Universidad de Buenos Aires.

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano solicitó detalles sobre el homenaje impulsado desde la Facultad de Ciencias Sociales. Según se explicó, el objetivo de esa intervención era evitar que se concretara el acto previsto en reconocimiento a Santucho.

La actuación del Gobierno incorporó así una instancia de requerimiento institucional sobre las características de la convocatoria y las decisiones adoptadas por la universidad respecto de su organización.

A su vez, la Subsecretaría de Políticas Universitarias requirió un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la UBA llevara adelante en relación con el tema. El pedido estuvo orientado a conocer qué medidas había considerado o implementado la institución frente a la polémica generada por el homenaje.

De esta manera, el cuestionamiento adquirió una dimensión que involucró tanto a representantes legislativos del oficialismo como a distintas dependencias del Poder Ejecutivo nacional. La discusión se concentró en la naturaleza del reconocimiento, su carácter institucional y la responsabilidad de las autoridades universitarias frente a una actividad de estas características.

La actividad había sido declarada de interés institucional

La convocatoria que generó el rechazo había sido declarada de "interés institucional" y estaba organizada por el Colectivo Cultural Contramuro junto con la cátedra Bonavena de Sociología.

Entre los elementos previstos figuraba la inauguración de una escultura donada por el propio colectivo, como parte de las actividades vinculadas con el reconocimiento a Mario Roberto Santucho.

Otro de los aspectos señalados fue la coincidencia de la convocatoria con el aniversario del retorno de la democracia. Esta circunstancia adquirió especial relevancia dentro de los cuestionamientos formulados por los senadores libertarios, quienes consideraron contradictorio que una actividad de homenaje a un fundador del ERP se desarrollara en una fecha asociada con la recuperación del sistema democrático.

La declaración de interés institucional también quedó en el centro de las objeciones, debido a que el reconocimiento no se presentaba solamente como una iniciativa cultural o académica de carácter particular, sino como una actividad que contaba con una declaración dentro del ámbito universitario.

En ese contexto, el pedido de suspensión formulado por los senadores se vinculó con la necesidad de que las autoridades de la UBA revisaran la realización del acto y determinaran las medidas correspondientes.

Yacobitti también rechazó el homenaje

A las expresiones del bloque de La Libertad Avanza y a los requerimientos del Gobierno nacional se sumó el posicionamiento del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, quien también manifestó públicamente su desacuerdo con el reconocimiento a Santucho.

"La Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático", sostuvo el dirigente universitario.

Su declaración dejó en evidencia que el rechazo a la actividad también se manifestó dentro de las propias autoridades de la institución. Yacobitti planteó que la universidad no debe otorgar reconocimientos institucionales a personas que hayan recurrido a la violencia contra el sistema democrático.

Además, anticipó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior de la UBA con el propósito de que ese órgano se pronuncie formalmente en contra del homenaje.

La iniciativa buscará que la institución exprese una posición sobre el reconocimiento y establezca un criterio respecto de las personas que pueden recibir distinciones institucionales por parte de la universidad.

En ese sentido, Yacobitti sostuvo que los homenajes deben estar destinados a distinguir a quienes realizaron aportes a la ciencia, la tecnología y la vida pública, siempre dentro del respeto a la democracia.

Estudio académico y los homenajes institucionales

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Yacobitti fue la distinción entre el análisis académico de los acontecimientos históricos y la realización de reconocimientos institucionales a determinadas figuras. El vicerrector aclaró que la Universidad de Buenos Aires mantiene una perspectiva de estudio científico y crítico sobre los distintos períodos históricos, con respeto por la pluralidad de ideas y corrientes de pensamiento.

"En nuestra Universidad se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica", afirmó.

Con esa definición, Yacobitti diferenció la posibilidad de abordar académicamente cualquier etapa de la historia de la decisión de organizar homenajes institucionales a personas determinadas. Su planteo apunta a preservar el ámbito universitario como espacio de investigación, discusión y análisis, sin que ello implique necesariamente otorgar reconocimientos a figuras vinculadas con el uso de la violencia contra el régimen democrático.

La distinción introdujo otro elemento en el debate, al poner en discusión los alcances de la libertad académica y el sentido de las distinciones que concede una institución pública.