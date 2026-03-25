Solano contra Adorni: el legislador porteño pide la renuncia del Jefe de Gabinete

La reanudación de las actividades oficiales en este 2026 ha comenzado con una fuerte turbulencia política que pone el foco sobre la figura del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras el accidentado desarrollo de la primera conferencia de prensa del año, el legislador porteño del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Gabriel Solano, lanzó una dura advertencia contra el funcionario nacional, sosteniendo de manera tajante que si el ministro se retiró de la conferencia de prensa, debe abandonar también su cargo en el Gobierno. A través de un comunicado emitido desde el Partido Obrero (PO), Solano solicitó expresamente la dimisión del funcionario libertario, centrando su reclamo en lo que la oposición califica como una huida ante el requerimiento de los periodistas, quienes buscaron obtener precisiones sobre el patrimonio y los traslados recientes del ministro que, hasta el momento, carecen de documentación respaldatoria pública.

La acusación de Gabriel Solano no se limita a la conducta retórica de Adorni, sino que apunta a datos específicos que habrían quedado sin respuesta durante el intercambio con los medios de comunicación. Según el referente de la izquierda, el Jefe de Gabinete concurrió a la conferencia con la intención de mentir y se vio obligado a retirarse prematuramente ante la imposibilidad de mostrar la factura que acredite el pago de su viaje a Punta del Este en un avión privado. Solano sostiene que dicha documentación no existe porque el traslado habría sido abonado por una empresa que el propio Adorni contrató durante su gestión en la TV Pública. Asimismo, cuestionó la omisión de una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz, la cual no figuraría en las declaraciones juradas oficiales, y rechazó el argumento del ministro sobre no querer entorpecer la investigación judicial, señalando que la exhibición de un comprobante de pago no podría interferir de ninguna manera con un proceso legal.

Un elemento que, según la visión del legislador porteño, agrava significativamente la situación es la presencia de otras figuras de peso dentro del organigrama del Poder Ejecutivo en apoyo al Jefe de Gabinete durante el cuestionado episodio. La aparición de ministros clave como Federico Sturzenegger, a cargo de la cartera de Desregulación; Luis Caputo, titular de Economía; y Pablo Quirno, desde Cancillería, fue interpretada por Solano como un factor que profundiza la crisis gubernamental. En su análisis, este respaldo colectivo transforma a la totalidad del gabinete en cómplices de los presuntos actos de corrupción de Adorni, extendiendo la responsabilidad ética y legal hacia las áreas más sensibles de la administración actual en lugar de actuar como un blindaje político efectivo.

Finalmente, el comunicado de Gabriel Solano escala la crítica hacia el máximo nivel de autoridad nacional al manifestar que el Poder Ejecutivo se ha transformado en una verdadera guarida de delincuentes. El legislador colocó al presidente de la Nación, Javier Milei, como el responsable último de la situación, asegurando que el Jefe de Estado se encuentra a la cabeza de esta estructura y es responsable de hechos que calificó como mucho más graves que los protagonizados por su propio Jefe de Gabinete. Esta postura de la izquierda anticipa un año 2026 de alta confrontación legislativa y judicial, donde la transparencia patrimonial de los funcionarios libertarios y la rendición de cuentas ante el periodismo serán los principales ejes de disputa política en la escena nacional.