Taiano respondió a las críticas por demoras en la causa Libra: ¿qué dijo?

En medio de crecientes cuestionamientos, el fiscal Eduardo Taiano salió a responder públicamente a las críticas por supuestas demoras en la investigación de la causa Libra. A través de un comunicado, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 explicó las razones que, según su versión, generaron dilaciones en el expediente.

El eje de su defensa se centró en la existencia de un "sumario administrativo" dictado por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, al que señaló como el principal factor que impactó en los tiempos de la investigación.

Las declaraciones se producen en un contexto de presión tanto desde la querella como desde los defensores de las víctimas, quienes habían cuestionado el ritmo de las actuaciones judiciales.

La presión política y judicial sobre la investigación

Las críticas hacia Taiano no se limitaron al ámbito judicial. En paralelo, integrantes de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados habían anticipado la posibilidad de presentar una denuncia en su contra, bajo el argumento de que el fiscal estaría entorpeciendo el desarrollo de la causa.

Este escenario de tensión institucional configuró un marco en el que la intervención del fiscal buscó, según sus propias palabras, "llevar claridad respecto de lo acontecido".

El rol de los informes técnicos en la causa

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la explicación detallada sobre el tratamiento de los informes técnicos, particularmente aquellos vinculados al análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la investigación.

Taiano precisó que:

Tras el secuestro de dispositivos electrónicos , se dispuso su análisis.

, se dispuso su análisis. La tarea fue encomendada a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) .

. El informe final con conclusiones rigurosas fue elevado a la fiscalía el 13 de enero de 2026 .

fue elevado a la fiscalía el . Dicho informe fue incorporado al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026 .

. A partir de ese momento, quedó disponible para todas las partes.

Esta secuencia, según el fiscal, refleja el procedimiento seguido y el tiempo requerido para la elaboración de peritajes técnicos complejos.

La citación de Natalia Volosin y su contexto

Otro de los aspectos abordados en la defensa de Taiano fue la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin.

El fiscal explicó que esta medida tuvo un objetivo específico:

Dar curso a un pedido de una de las partes querellantes .

. Responder a inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados.

En este sentido, remarcó que la citación no respondió a una iniciativa arbitraria, sino a una solicitud procesal concreta dentro del expediente.

El impacto del sumario administrativo

El núcleo de la explicación de Taiano se vincula con la intervención del procurador general. Según detalló, la medida vinculada a la citación testimonial fue posteriormente dejada sin efecto.

La razón fue la apertura de un sumario administrativo por parte de Eduardo Casal:

Se trata de la resolución Res PER 171/2026 .

. Incluye además la promoción de una investigación penal por irregularidades.

Como consecuencia, se generó un nuevo expediente:

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 .

. Interviene la Secretaría N° 20 .

. Corresponde a la causa N° 1007/2026.

Este proceso, según el fiscal, tuvo un impacto directo en el desarrollo de la causa principal, generando las demoras que fueron objeto de críticas.

Compromiso con el proceso y las garantías

En el tramo final de su comunicado, Taiano buscó reforzar su posicionamiento institucional, subrayando el compromiso de la fiscalía con distintos principios clave del proceso judicial.

Entre ellos, destacó el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales, la preservación de la información sensible y la eficacia del proceso.

Según expresó, las aclaraciones brindadas tienen como objetivo aportar transparencia y permitir una mejor comprensión de los tiempos y decisiones adoptadas en la causa.