"Test para idiotas": La ácida crítica de Milei a la economía de los años '70

En una nueva jornada de intensa actividad en las plataformas digitales, el presidente Javier Milei volvió a situar el debate económico en el centro de la escena política nacional. A través de un mensaje publicado este miércoles, el mandatario utilizó un tono marcadamente confrontativo para trazar un paralelismo histórico entre la situación argentina actual y los eventos que precedieron a una de las crisis más profundas del siglo XX. Bajo el título "Test para detectar idiotas", el Jefe de Estado propuso una reflexión técnica y política sobre las decisiones macroeconómicas adoptadas durante la década del 70, específicamente durante la gestión peronista previa al estallido financiero conocido como el "Rodrigazo".

La publicación no buscó simplemente realizar una revisión de archivo, sino que funcionó como una plataforma para cuestionar con dureza las interpretaciones contemporáneas de la economía. Milei comenzó su exposición con una sentencia contundente, afirmando que "la ignorancia es atrevida". En sus palabras, el mandatario consideró que cuando un conjunto de personas, ya sea por falta de formación o por lo que describió como un "claro déficit de IQ", son influenciadas por lo que denominó "turbias operetas de la política", pueden ser inducidas a ver fantasmas donde no los hay y terminar cayendo en un "ridículo de brutalidad".

El diagnóstico sobre la "versión peronista de los '70"

El núcleo del mensaje presidencial se centró en desglosar los mecanismos económicos que, a su juicio, pavimentaron el camino hacia el colapso de mediados de esa década. Milei sostuvo que durante aquel período se intentó combatir el fenómeno inflacionario mediante un conjunto de herramientas que hoy considera obsoletas y profundamente contraproducentes para la salud de la República. Según la narrativa del mandatario, el esquema fallido de aquellos años se basaba en la implementación de controles de precios y una rígida regulación de cantidades, herramientas con las que el Estado pretendía frenar la suba de productos por vía administrativa.

Acompañando estas medidas, el Presidente destacó la existencia de un estricto control del tipo de cambio que buscaba contener la divisa de manera artificial en un mercado intervenido. Sin embargo, Milei señaló que el error fundamental residía en que todo este andamiaje se sostenía en un contexto de déficit fiscal financiado íntegramente con emisión monetaria. Para el mandatario, este combo de políticas generó una presión insostenible sobre la economía real, ya que el mantenimiento forzado de estas variables bajo presión llevaba inevitablemente a la pérdida de reservas internacionales, dejando al país en una situación de vulnerabilidad extrema y de la cual, según sus palabras, nadie se quería hacer cargo en aquel entonces.

Del intervencionismo al "sinceramiento" de Celestino Rodrigo

La publicación presidencial avanza cronológicamente hasta la figura de Celestino Rodrigo, el entonces ministro de Economía que aplicó un severo ajuste en junio de 1975. Según la visión de Javier Milei, Rodrigo fue el funcionario que finalmente "sinceró la macro" en medio de un escenario de descontrol previo heredado de años de políticas distorsivas. No obstante, el mandatario no omitió las crudas consecuencias inmediatas de aquel movimiento de variables que habían permanecido reprimidas. El resultado de ese sinceramiento de precios y tarifas, tal como lo describió el Jefe de Estado, fue una sextuplicación de la inflación y una marcada caída de actividad económica que afectó a todo el tejido productivo.

Ante este recuento de hechos, Milei lanzó una pregunta directa a sus seguidores y a la opinión pública en general para cerrar su provocador test, consultando quién es, desde el punto de vista del lector, el verdadero responsable del desastre. Con esta interrogante, el mandatario busca que el interlocutor identifique la responsabilidad primaria en aquellos que generaron el desequilibrio original mediante el uso de controles y la emisión desmedida, y no en quien debió transparentar los costos reales de la economía tras el agotamiento del modelo de intervención estatal.

Entre la batalla cultural y la técnica fiscal

El estilo del mensaje presidencial combina el análisis de las variables macroeconómicas con una retórica agresiva propia de su denominada "batalla cultural". Al apuntar contra la falta de formación y las que considera turbias operetas de la política, Milei intenta blindar su gestión frente a las críticas actuales, sugiriendo que quienes ven riesgos en su programa económico podrían estar incurriendo en el mismo tipo de ridículo que él atribuye a los actores de los años 70. La mención recurrente al déficit fiscal y la emisión monetaria no es casual, ya que son los pilares de su actual programa de gobierno, el cual busca erradicarlos para evitar un desenlace como el que describió en su publicación.

Con este posteo, el Presidente reafirma su postura de que no existen soluciones mágicas a la inflación fuera del ordenamiento estricto de las cuentas públicas y el respeto por los mecanismos de mercado. Al utilizar la historia como un espejo de advertencia para el presente, el mandatario refuerza su narrativa de que cualquier intento de controlar precios o intervenir el tipo de cambio sin abordar el problema de fondo del gasto público está condenado a repetir los fracasos del pasado, apelando a la lógica del "sinceramiento" como el único camino posible hacia la estabilidad.