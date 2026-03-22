Tras la parada técnica en Canarias, el presidente llega alrededor de las 10 a Aeroparque

El presidente Javier Milei ya se encuentra en vuelo rumbo a la Argentina, luego de completar una visita oficial en Hungría. La llegada está prevista para alrededor de las 10 de la mañana en el Aeroparque Jorge Newbery, tras una travesía aérea de aproximadamente dieciocho horas de duración total.

El mandatario dejó atrás la escala técnica en el aeropuerto de Gran Canaria y continúa el tramo final del viaje hacia Buenos Aires. El regreso se produce luego de haber partido desde el Aeropuerto Internacional de Budapest Ferenc Liszt a las 20,28 (hora local de Hungría), marcando el inicio de un extenso itinerario transatlántico.

Según información recogida de medios aeronáuticos por la Agencia Noticias Argentinas, el viaje se organizó en distintas etapas para garantizar la autonomía de la aeronave presidencial en un recorrido de larga distancia.

Escala técnica en Canarias y logística de vuelo

El primer tramo del trayecto tuvo como destino el archipiélago de las Islas Canarias, en un recorrido que demandó poco más de cinco horas de vuelo. Allí, la aeronave realizó una escala técnica obligatoria, una práctica habitual en vuelos de este tipo, destinada a asegurar condiciones óptimas para continuar la travesía.

Durante su permanencia en territorio español, que se extendió por poco más de una hora, se llevaron a cabo tareas clave:

Reabastecimiento de combustible , necesario para afrontar el cruce del Océano Atlántico.

, necesario para afrontar el cruce del Océano Atlántico. Chequeos de mantenimiento preventivo, para garantizar la seguridad operativa del vuelo.

Este procedimiento permitió preparar la aeronave para el tramo más extenso del viaje, asegurando la autonomía requerida para completar el trayecto sin interrupciones adicionales.

El tramo final hacia Buenos Aires

Tras la escala en Canarias, la delegación presidencial retomó el vuelo a las 2,12 (hora local), equivalente a las 23,12 en la Argentina, iniciando así el tramo final hacia el país.

El destino de arribo será el Sector Militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde se espera la llegada del Presidente en las primeras horas de la mañana. Este último segmento completa una travesía que, en su totalidad, se extiende por cerca de 18 horas, contemplando tanto los tiempos de vuelo como la escala técnica intermedia.

La planificación del viaje refleja la complejidad logística de los desplazamientos internacionales de larga distancia, donde cada etapa responde a necesidades operativas específicas.

Una comitiva reducida y operativa

En esta ocasión, el presidente Javier Milei viaja acompañado por una comitiva sumamente reducida y estrictamente operativa, en línea con un esquema de traslado acotado.

La delegación está integrada por:

Karina Milei , Secretaria General de la Presidencia.

, Secretaria General de la Presidencia. Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La conformación del grupo responde a criterios de funcionalidad y eficiencia, limitando la comitiva a los roles esenciales para el desarrollo de la agenda presidencial.

Un regreso que marca el cierre de la gira

El arribo a Buenos Aires marcará el cierre del itinerario internacional del mandatario, que incluyó su paso por Hungría y la posterior travesía de retorno con escala en Europa.

El recorrido, estructurado en etapas claramente definidas, pone de manifiesto tanto la organización logística del vuelo presidencial como las condiciones necesarias para cubrir largas distancias con escalas técnicas estratégicas.

En este contexto, el regreso de Milei se concreta tras un desplazamiento que combinó tiempos de vuelo prolongados, operaciones de reabastecimiento y una planificación ajustada, con una llegada prevista para la mañana en el Aeroparque, completando así el trayecto iniciado en Budapest.