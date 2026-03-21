Travesía presidencial: escala estratégica en Canarias y regreso a Buenos Aires tras la visita a Budapest

El presidente Javier Milei inició su regreso al país tras haber concretado una visita oficial a Budapest. La partida se produjo desde el Aeropuerto Internacional de Budapest Ferenc Liszt a las 20:28, hora local, dando comienzo a una compleja travesía aérea de carácter intercontinental.

Este itinerario contempla una duración total estimada de dieciocho horas, en un esquema que combina precisión operativa y necesidades técnicas propias de vuelos de larga distancia. El desplazamiento no solo implica un recorrido geográfico significativo, sino también una coordinación logística que garantice la seguridad y autonomía de la aeronave presidencial.

Primer tramo: rumbo a Canarias y escala técnica obligatoria

El primer segmento del vuelo tuvo como destino el archipiélago español de las Islas Canarias. Este tramo inicial demandó poco más de cinco horas de navegación aérea, cumpliendo con la planificación prevista.

La llegada al Aeropuerto de Gran Canaria responde a una necesidad estrictamente técnica. Allí, la aeronave realiza una escala obligatoria destinada a:

Reabastecimiento de combustible

Chequeos de mantenimiento preventivo

Verificación de condiciones operativas para el cruce transatlántico

La permanencia en territorio español está estimada en aproximadamente una hora y media, tiempo considerado suficiente para garantizar la autonomía necesaria en el siguiente tramo del viaje.

Cruce del Atlántico: el tramo más extenso del recorrido

Tras completar las tareas técnicas en Canarias, la delegación presidencial retomará el vuelo para afrontar el segmento más largo de la travesía: el cruce del Océano Atlántico.

Este tramo final se proyecta en alrededor de diez horas de vuelo directo, sin escalas intermedias, con destino al Aeroparque Jorge Newbery, específicamente a su Sector Militar.

La planificación contempla variables clave como:

Ventanas de operación aérea

Condiciones meteorológicas

Rendimiento y autonomía de la aeronave

El cumplimiento de estos factores resulta determinante para sostener los tiempos estimados y asegurar un arribo sin contratiempos.

Arribo previsto: domingo por la mañana en Buenos Aires

De mantenerse las condiciones previstas y respetarse los tiempos de navegación, el arribo del mandatario a la Capital Federal está programado para la mañana del domingo 22 de marzo, aproximadamente a las 9:00 hora local de Argentina.

Este horario refleja una sincronización precisa entre los distintos tramos del vuelo y las operaciones aeroportuarias, consolidando una logística que combina eficiencia y previsión.

Una comitiva reducida y operativa

En esta ocasión, el presidente Milei viaja acompañado por una delegación sumamente reducida, compuesta exclusivamente por funcionarios clave dentro de la estructura gubernamental. La comitiva está integrada por:

Karina Milei , Secretaria General de la Presidencia

, Secretaria General de la Presidencia Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

La decisión de limitar la comitiva responde a un criterio de operatividad y eficiencia, acorde con la naturaleza del desplazamiento y el contexto del viaje.

Logística, precisión y control: las claves del operativo

El regreso del presidente desde Europa pone de relieve la complejidad inherente a los vuelos oficiales de larga distancia. Cada etapa —desde la salida en Budapest hasta la escala en Canarias y el cruce final del Atlántico— está cuidadosamente estructurada para optimizar recursos, minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos.

En este esquema, la escala técnica adquiere un rol central, no solo como instancia de abastecimiento, sino como punto de control que permite asegurar la continuidad del vuelo en condiciones óptimas.

Así, la travesía presidencial se configura como un ejemplo de planificación estratégica y ejecución coordinada, donde cada detalle —desde los horarios hasta la composición de la comitiva— responde a una lógica de precisión operativa.