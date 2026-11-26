El juez federal Daniel Rafecas resolvió unificar la denuncia por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el expediente en el que se investiga la adquisición de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. La decisión judicial establece un punto de conexión entre las dos investigaciones y amplía el alcance de las actuaciones que buscan esclarecer el posible circuito de fondos utilizados para adquirir bienes y propiedades.

El magistrado considera que ambos expedientes podrían formar parte de una misma trama delictiva. La principal hipótesis bajo análisis sostiene que las propiedades investigadas se habrían comprado con dinero presuntamente desviado de la AFA, por lo que las operaciones inmobiliarias atribuidas a Beligoy podrían representar otro eslabón dentro de un circuito de lavado de activos.

La resolución se conoció una semana después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera por unanimidad que la causa por la mansión de Pilar debía regresar a los tribunales federales de Comodoro Py. Esa determinación había puesto fin a una extensa disputa judicial sobre la competencia para intervenir en el expediente.

Al fundamentar su decisión, Rafecas sostuvo: "Confrontados ambos objetos procesales, advierto que existe entre ellos una evidente vinculación que aconseja su tramitación bajo un mismo tribunal".

De esta manera, el juez consideró que mantener las investigaciones separadas podría dificultar una comprensión integral de los hechos. En su análisis, las operaciones inmobiliarias atribuidas al responsable del arbitraje argentino deben examinarse junto con las maniobras financieras que se investigan a partir de la propiedad relacionada con el tesorero de la AFA.

Los más de $420 millones que recibió Beligoy de la AFA

Uno de los elementos centrales que tuvo en cuenta el magistrado para establecer la conexión entre los expedientes fue el movimiento de dinero que habría recibido Beligoy de la asociación futbolística.

Según los datos incorporados a la denuncia, el jefe de los árbitros habría percibido más de $420 millones provenientes de la AFA desde 2020, mediante distintas modalidades de pago, tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias.

La dimensión de esos movimientos económicos constituye uno de los aspectos que la Justicia deberá esclarecer. El objetivo será determinar el origen de los recursos, establecer cuál fue su destino y comprobar si existe alguna relación entre esos fondos y las adquisiciones patrimoniales que aparecen bajo investigación.

La pesquisa también buscará establecer si el dinero recibido por Beligoy tiene alguna vinculación con las maniobras financieras que habrían permitido incorporar al mercado legal recursos presuntamente desviados de la institución presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

En ese sentido, Rafecas advirtió sobre los riesgos de analizar los hechos de manera independiente. "Investigar estos sucesos de manera aislada podría importar una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal", expresó en su resolución.

El magistrado agregó que una parte importante de las medidas de prueba que deberán desarrollarse será común a ambos expedientes. Este aspecto constituye otro argumento para concentrar las actuaciones bajo la intervención de un mismo tribunal, evitando que las investigaciones avancen por caminos separados cuando existen elementos que podrían estar relacionados.

Las propiedades y los vehículos incluidos en la denuncia

La presentación judicial contra Federico Beligoy fue realizada el 16 de noviembre por el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso. El dirigente puso en conocimiento de la Justicia una serie de adquisiciones patrimoniales realizadas por el exárbitro durante los últimos años, cuyo origen económico deberá ser examinado.

Entre los bienes mencionados en la denuncia aparecen propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama y operaciones que forman parte de los elementos patrimoniales bajo análisis.

El detalle de los bienes señalados incluye:

Departamento en Villa Devoto: adquirido durante este año por un valor de US$490.000, ubicado en ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Casa en Saint Thomas Sur: propiedad situada en el exclusivo barrio privado de Canning, adquirida en 2023 y valuada en US$700.000. Cuenta con 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 856 metros cuadrados.

Toyota SW4 4x4: camioneta modelo 2023, cuyo valor ronda los US$50.000.

Jeep Compass: vehículo modelo 2025, registrado a nombre de su esposa y valuado en US$35.000.

Dos departamentos en La Plata: adquiridos en 2024, que no le habrían sido entregados como consecuencia de una presunta estafa.

La denuncia fue ampliada durante esta semana después de que trascendiera la existencia de la propiedad ubicada en el country Saint Thomas Sur, en la zona sur del conurbano bonaerense.

La incorporación de ese inmueble a la presentación judicial amplió el conjunto de bienes cuya adquisición deberá ser examinada. La investigación apunta a establecer si existe correspondencia entre las operaciones patrimoniales denunciadas y los recursos económicos que Beligoy habría recibido de la AFA.

La trayectoria de Beligoy dentro del arbitraje argentino

Federico Beligoy tuvo una trayectoria como árbitro entre 2004 y 2018. En julio de ese último año, Claudio "Chiqui" Tapia lo designó al frente del arbitraje argentino, responsabilidad desde la cual quedó a cargo de la conducción nacional de esa actividad dentro de la estructura de la AFA.

Además de desempeñarse como director nacional de Arbitraje, Beligoy ocupa la presidencia de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), uno de los gremios que representan a los trabajadores del sector.

Su posición dentro de la estructura futbolística y los movimientos económicos mencionados en la denuncia forman parte del contexto de la investigación que ahora quedó vinculada formalmente con la causa por la mansión de Pilar.

La Justicia deberá profundizar en el análisis de las operaciones y establecer si los bienes incorporados al patrimonio del dirigente guardan relación con los fondos que habría recibido de la asociación.

La mansión de Pilar

El otro expediente que quedó unificado con la denuncia contra Beligoy tiene como eje la adquisición de una mansión ubicada en Pilar, una propiedad cuya dimensión y valor económico constituyen uno de los principales elementos de la investigación. La causa se inició en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica. Daniel Rafecas fue el primer juez que intervino en el expediente y quien ordenó el allanamiento del inmueble.

La propiedad ocupa un predio de 105.000 metros cuadrados y fue valuada en US$17 millones. Sin embargo, su titularidad registral aparece a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte.

Ambos perfiles económicos quedaron bajo observación judicial debido a las dudas sobre su capacidad para afrontar una operación inmobiliaria de semejante magnitud. Pantano es monotributista, mientras que Conte es jubilada, circunstancias que forman parte de los elementos considerados dentro de la investigación sobre la adquisición del inmueble.

Durante las medidas de prueba realizadas en la propiedad se encontraron distintos objetos y elementos que podrían vincularla con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Entre los hallazgos se mencionaron:

Un cuadro con la imagen de Pablo Toviggino.

Una distinción de Barracas Central que llevaba su nombre.

Un bolso perteneciente a la AFA.

Estos elementos fueron incorporados al conjunto de indicios que la investigación considera relevantes para determinar quiénes estarían vinculados con el inmueble y cuál habría sido el origen de los recursos utilizados para adquirirlo.

Los 54 vehículos y los gastos abonados con una tarjeta corporativa

Otro de los aspectos que llamó la atención dentro de la investigación fue el hallazgo de 54 automóviles de lujo y de colección en el predio de Pilar.

Según los elementos reunidos durante las actuaciones, algunos de esos vehículos eran utilizados por familiares del tesorero de la AFA. La presencia de esa cantidad de automóviles dentro de la propiedad incorporó un nuevo componente a la pesquisa patrimonial. A ese dato se sumó el análisis de los gastos correspondientes al sistema TelePASE de los vehículos. La investigación detectó que esos consumos se abonaban mediante una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por Luciano Pantano.

Este mecanismo de pago constituye otro de los elementos que podrían contribuir a establecer la relación entre la propiedad, sus titulares registrales y la estructura de la asociación futbolística.

La utilización de una tarjeta corporativa de la entidad para afrontar esos gastos forma parte de los indicios que deberán ser examinados en el marco de la investigación sobre el patrimonio y los movimientos económicos relacionados con la mansión.