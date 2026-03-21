Viajes polémicos de Adorni: la Justicia acelera investigaciones y levanta el secreto fiscal

El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal bancario en la causa que investiga los viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia. La medida busca transparentar el flujo de dinero detrás de los vuelos, especialmente después de que se difundiera un video que muestra a Adorni y su familia abordando un avión rumbo a Uruguay.

Asimismo, la Justicia solicitó acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó dicho material audiovisual. Según fuentes de Balcarce 50, ya se tiene identificada a la autora de las imágenes: se trataría de Victoria Correa, delegada sindical vinculada a La Cámpora y cercana a Nicolás del Caño.

El entorno de Adorni, sin embargo, desconfía de la actuación del juez Lijo. Desde su círculo señalan que la rapidez con que avanzan estas diligencias podría estar vinculada a las internas del Gobierno y a la supuesta intención del magistrado de aspirar al cargo de Fiscal General de la Nación.

Quiénes pagaron los viajes: la factura de Punta del Este

Hasta este viernes, la investigación judicial ha comenzado a esclarecer detalles sobre los vuelos privados de Adorni. La difusión masiva de facturas y documentos generó preocupación en el Gobierno y alimentó las tensiones internas, que parecen no tener fin.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra el rol de In House S.A., empresa propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío, actualmente conductor de un programa en TV Pública. Según la documentación judicial, esta empresa abonó el vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero, por un monto de 4.830 dólares, para trasladar a Adorni y su familia.

La Justicia, encabezada por Lijo, busca determinar si este pago constituye un beneficio indebido, dado que In House S.A. mantiene contratos con el Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, área que Adorni lidera. La investigación incluirá la reconstrucción formal del circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron efectivamente de la productora o si hubo otros aportantes.

Otros vuelos y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

La causa no se limita al vuelo a Uruguay. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza el uso del avión presidencial para un viaje a Nueva York, en el que participó la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Este episodio había sido el primer escándalo que sacudió al funcionario.

El video de Punta del Este, que se conoció posteriormente, desató nuevas sospechas. Curiosamente, el material estuvo tres semanas sin salir a la luz y su difusión coincidió con un momento delicado para Adorni, lo que alimenta la hipótesis de que la revelación no fue casual.

Implicaciones políticas y judiciales

El caso Adorni combina intereses políticos, movimientos internos dentro del Gobierno y diligencias judiciales rápidas. La aparición del video, la identificación de la sindicalista Victoria Correa y la vinculación de la empresa In House S.A. con contratos estatales ponen en el centro del debate la transparencia en el manejo de recursos y los límites entre la esfera pública y privada.

Con la justicia reconstruyendo el circuito financiero y analizando posibles beneficios indebidos, cada detalle cobra relevancia: desde quién pagó los vuelos hasta la cronología de la difusión de los videos. La investigación aún está en curso, y el seguimiento de estas diligencias marcará la agenda política y judicial de las próximas semanas.