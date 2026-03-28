Vuelos de Adorni: la Justicia protege a una testigo clave tras denuncias de presión e intimidación

Este sábado se registraron avances significativos en la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este en vuelos privados. En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de protección urgentes a favor de Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation y testigo clave en la investigación.

La decisión judicial fue adoptada tras un pedido formal del fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que Tossi denunciara haber sido objeto de hostigamiento sistemático y presiones directas por parte del periodista Marcelo Grandio, señalado además como amigo de Adorni y uno de los principales implicados en la causa.

Restricciones estrictas contra el acusado

En su resolución, Lijo ordenó que Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, lo que incluye:

Contacto personal

Llamadas telefónicas

Mensajes digitales

Intervención mediante terceros

Asimismo, el magistrado dispuso una restricción de acercamiento que abarca:

El domicilio particular de la testigo

Su lugar de trabajo

Sitios de concurrencia habitual

Estas medidas buscan garantizar la seguridad y tranquilidad de la testigo en un contexto que la propia Justicia considera de riesgo concreto e inmediato.

Una declaración atravesada por la intimidación

Uno de los elementos más graves que surgen del expediente es lo ocurrido el viernes durante la audiencia testimonial de Tossi. Mientras la mujer declaraba ante el fiscal Pollicita sobre los detalles del vuelo que trasladó a Adorni hacia Punta del Este, Uruguay, recibió reiteradas llamadas telefónicas y mensajes de Grandio.

Según su testimonio, estas comunicaciones no fueron hechos aislados. Se sumaron al envío previo de una carta documento redactada en términos intimidatorios, lo que configuraría un patrón de conducta destinado a influir en su declaración.

Tossi fue categórica al afirmar que estas acciones tenían como objetivo amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados, lo que introduce un elemento de extrema gravedad institucional en el proceso.

Datos clave aportados por la testigo

Durante su declaración, la empleada de la firma aeronáutica brindó información sensible que podría tener impacto directo en la causa. Entre los puntos más relevantes, señaló:

Que Marcelo Grandio fue quien efectuó el pago del vuelo .

. Que habría solicitado de manera explícita no emitir factura por el servicio.

Estos elementos no solo refuerzan su rol como testigo clave, sino que también amplían el alcance de la investigación hacia posibles irregularidades adicionales.

Investigación paralela por amenazas y coacción

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la posible existencia de delitos de acción pública vinculados a:

Amenazas

Coacciones

En su dictamen, Pollicita subrayó que las conductas atribuidas a Grandio no pueden ser interpretadas como un simple malestar subjetivo de la testigo. Por el contrario, constituyen indicadores concretos de presión que afectan directamente la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental.

El análisis del juez: riesgo real y necesidad de protección

El juez Ariel Lijo fue contundente al fundamentar su decisión. Señaló que la secuencia de contactos insistentes, sumada a la interrupción de la audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias, evidencia un riesgo real que debe ser neutralizado de inmediato.

El objetivo, según expresó, es preservar:

La libertad de declaración de la testigo

de la testigo Su estabilidad emocional

La validez del proceso probatorio

Además, dispuso la extracción de testimonios del acta de declaración de Tossi junto con la documentación aportada, con el fin de que las presiones denunciadas sean formalmente investigadas.

Una causa bajo máxima tensión institucional

La resolución judicial enfatiza que las restricciones impuestas no constituyen una sanción anticipada, sino una herramienta destinada a proteger la integridad psíquica de la testigo y garantizar el normal desarrollo de la investigación.

En este sentido, el caso adquiere una dimensión que trasciende el episodio puntual del vuelo, ya que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos y pone en cuestión la transparencia de esos movimientos.

Garantizar el proceso sin interferencias

Con estas medidas, la Justicia busca asegurar que el avance de la investigación sobre el viaje de Manuel Adorni se desarrolle sin interferencias externas ni condicionamientos indebidos.

El expediente continúa su curso en un clima de creciente tensión, donde la protección de los testigos y la preservación de la prueba aparecen como pilares esenciales para el esclarecimiento de los hechos.