Zona fría: el Gobierno con los votos justos, ya negoció subsidios con provincias del norte

El Gobierno nacional se prepara para avanzar en la Cámara de Diputados con uno de los proyectos más sensibles de su agenda energética: la modificación del régimen de subsidios al gas por Zonas Frías. A menos de 24 horas de la sesión convocada en el Congreso, el oficialismo reconocía que el escenario parlamentario continúa ajustado, aunque se mostraba confiado en alcanzar los votos necesarios para obtener la media sanción.

"Estamos bastante justos, pero va a haber concesiones en materia energética a varias provincias", resumió un vocero de La Libertad Avanza al describir el estado de las negociaciones políticas que el Ejecutivo mantiene con gobernadores y bloques aliados.

La iniciativa impulsada por el oficialismo propone volver al esquema original del régimen de Zona Fría, restringiendo el beneficio únicamente a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. De esta manera, quedarían excluidas las provincias y departamentos incorporados durante la ampliación aprobada en 2021, una reforma impulsada por el entonces diputado Máximo Kirchner que extendió el criterio de subsidios utilizando parámetros bioambientales.

Aquella modificación había elevado el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, alcanzando a casi la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas natural.

El nuevo esquema y el recorte de beneficiarios

Con el nuevo proyecto libertario, decenas de departamentos distribuidos en distintas provincias perderían el beneficio automático del régimen de Zona Fría.

Según fuentes oficiales, quedarían fuera del esquema:

55 depart amentos de Buenos Aires.

3 departamentos de Catamarca.

13 departamentos de Córdoba.

12 departamentos de La Pampa.

3 departamentos de La Rioja.

6 departamentos de Mendoza.

8 departamentos de Salta.

11 departamentos de San Juan.

8 departamentos de San Luis.

8 departamentos de Santa Fe.

1 departamento de Tucumán.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá un ahorro fiscal de entre $200 mil millones y $460 mil millones, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por la administración nacional. Sin embargo, desde el oficialismo insistieron en que "ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal", debido a la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Los sectores que podrán mantener subsidios

De acuerdo con el esquema previsto por el Gobierno, podrán mantener la asistencia energética los hogares cuyos ingresos sean inferiores o equivalentes a tres Canastas Básicas Totales.

También podrán acceder al régimen focalizado:

Beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Ex combatientes de Malvinas.

Personas con Certificado Único de Discapacidad.

La estrategia oficial apunta a reemplazar un sistema amplio de subsidios generalizados por uno de asistencia focalizada en sectores considerados vulnerables.

Las compensaciones negociadas con provincias del norte

Uno de los aspectos centrales de las negociaciones políticas previas a la sesión estuvo vinculado al reclamo de varias provincias del norte argentino, que cuestionaron que el criterio de "zona fría" ignore el alto consumo energético provocado por las temperaturas extremas durante gran parte del año.

"Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de 'zona fría', porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a 'zonas calientes'", señalaron desde el oficialismo.

Ante ese escenario, el Gobierno negoció mecanismos compensatorios a través de subsidios vinculados a la energía eléctrica. Las conversaciones fueron encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y las compensaciones serían implementadas mediante una resolución del Ministerio de Economía, sin necesidad de modificar el texto legislativo.

Entre las provincias alcanzadas por estas compensaciones aparecen:

Misiones.

Santa Fe.

Jujuy.

Salta.

Catamarca .

. Tucumán.

Los diputados libertarios aclararon que el proyecto no sufrirá nuevas modificaciones durante el debate parlamentario y que las concesiones acordadas se instrumentarán por fuera del texto legal.

La pelea por el quórum y el desafío político

En paralelo al debate de fondo sobre subsidios y tarifas, el oficialismo enfrenta un complejo escenario parlamentario para sostener el quórum durante toda la sesión.

Desde el bloque Provincias Unidas dejaron trascender que no acompañarían el quórum, complicando el panorama para La Libertad Avanza. Particularmente, los diputados cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora manifestaron públicamente sus críticas al proyecto.

A pesar de ello, desde el oficialismo aseguraron que cuentan con los números necesarios para iniciar la sesión. Sin embargo, reconocieron que el verdadero desafío será sostener la presencia de al menos 129 diputados hasta el cierre del debate, ya que el tratamiento de Zonas Frías figura como el último punto del temario.

Otros proyectos incluidos en la sesión

La convocatoria oficialista también incluirá otros temas legislativos de relevancia. Entre ellos figura la denominada ley Hojarasca, una iniciativa destinada a eliminar 70 normas que, según el Gobierno, generan costos innecesarios, quedaron obsoletas o afectan libertades individuales.

Además, se debatirán:

Tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia.

El Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños.

El Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio.

Una condecoración a un veterano de Malvinas.

La disputa con la oposición

El clima político previo a la sesión también quedó atravesado por la disputa entre el oficialismo y la oposición en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La semana pasada, sectores opositores habían intentado impulsar una sesión destinada a emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento para avanzar con pedidos de interpelación contra el funcionario.

Sin embargo, la oposición no logró reunir el quórum necesario debido a la falta de acompañamiento de gobernadores que evitaron confrontar con la Casa Rosada. Posteriormente decidieron postergar la convocatoria para este miércoles.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza respondió convocando a una sesión para el mismo día pero una hora antes. La maniobra parlamentaria apunta a bloquear de hecho la convocatoria opositora si el oficialismo consigue reunir el quórum y mantener abierta la sesión.