Capital: ponen en marcha la campaña de descacharrado para prevenir el Dengue

En un esfuerzo coordinado para mitigar el avance de las enfermedades transmitidas por vectores, el Gobierno ha oficializado el inicio de una nueva etapa de saneamiento ambiental. En el marco de las acciones de la mesa multisectorial estable para la prevención del Dengue, conformada por los ministerios de Gobierno y Salud junto al Municipio de la Capital y Vialidad Provincial, esta semana se pone en marcha la campaña de descacharrado en la Capital.

Cronograma y zona de intervención inicial

La campaña iniciará formalmente el próximo viernes 6 de febrero en una zona estratégica del Barrio La Tablada. El cuadrante de intervención estará delimitado por las siguientes arterias:

Avenida Güemes

Avenida Hipólito Irigoyen

Avenida Colón

Calle Corrientes

Para garantizar el éxito del operativo, se solicita a los vecinos que el día jueves 5 trasladen a la vereda todos los objetos en desuso, comúnmente denominados chatarra, de modo que puedan ser recogidos por los equipos de limpieza el viernes 6, en el horario de 8 a 13 horas.

La importancia del descacharrado como prevención

El descacharrado es una medida preventiva fundamental para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, insecto transmisor no solo del Dengue, sino también del Zika y la Chikungunya. La estrategia se basa en la eliminación de criaderos potenciales, lo que implica un compromiso directo de la ciudadanía en sus hogares.

Las acciones técnicas recomendadas incluyen:

Eliminación de objetos en desuso: retiro de latas, neumáticos, botellas y floreros que acumulan agua.

retiro de latas, neumáticos, botellas y floreros que acumulan agua. Limpieza de predios: mantener los patios limpios y proceder al desmalezado de terrenos.

mantener los patios limpios y proceder al desmalezado de terrenos. Hermeticidad: tapar correctamente los tanques de agua.

Esta campaña de carácter intensivo no es una acción aislada, sino que se suma al control focal casa por casa que el sistema de salud y el municipio realizan durante todo el año de manera sostenida para asegurar un entorno libre de focos infecciosos.