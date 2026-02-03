Defensa del Consumidor: operativos de control en locales del hogar

En el marco de las facultades de fiscalización otorgadas por la normativa vigente, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor ha puesto en marcha un operativo de supervisión exhaustivo sobre el sector comercial. El foco de estas acciones se centra en los establecimientos dedicados a la comercialización de electrodomésticos y artículos para el hogar, rubros de alta sensibilidad para la economía familiar, donde la precisión en la información resulta determinante para evitar abusos.

La presencia de los agentes estatales en los puntos de venta tiene como propósito fundamental asegurar el cumplimiento de las leyes de lealtad comercial y transparencia. Durante estos recorridos, los inspectores procedieron a intimar a los responsables de los locales para asegurar que cada producto cuente con su valor de venta expuesto de forma adecuada.

El organismo busca erradicar condiciones engañosas que puedan inducir a error o confusión a los ciudadanos al momento de concretar una transacción, garantizando que los precios sean claros, legibles y visibles en todo momento para el público.

Desde el organismo provincial señalaron que estas acciones buscan asegurar transparencia y claridad en la información que reciben los clientes, permitiéndoles comparar valores y tomar decisiones de consumo informadas. Asimismo, recordaron que la legislación vigente establece la obligación de exhibir el precio final de cada producto, el cual debe incluir obligatoriamente los impuestos y cualquier cargo adicional, como parte esencial de los derechos básicos de los consumidores en el territorio provincial.

Canales de denuncia y atención al ciudadano

Desde la Dirección Provincial se enfatizó que el control efectivo también depende de la participación activa de la comunidad en la detección de incumplimientos. Ante el hallazgo de irregularidades o la detección de falta de información en las góndolas, se encuentran habilitados canales específicos para formalizar denuncias y realizar consultas técnicas de manera directa.

Los ciudadanos pueden dirigirse de manera presencial al Pabellón N°27 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), ubicado en la Avenida Belgrano N°1494. Además del asesoramiento presencial, se han dispuesto medios de contacto remoto para facilitar las gestiones: los interesados pueden comunicarse a través del teléfono 0383-4269604 o mediante el correo electrónico oficial [email protected]. Estas acciones reafirman el compromiso del organismo por proteger los derechos básicos de los consumidores y asegurar que el mercado local opere bajo condiciones de transparencia y respeto a la ley.