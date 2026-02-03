Tránsito liberado en la Ruta Nacional 38 tras el siniestro vial

Luego de varias horas de incertidumbre y demoras operativas para los usuarios de la red vial, Vialidad Nacional informó que ya se encuentra totalmente liberado el tránsito sobre la Ruta Nacional 38. La normalización del flujo vehicular afecta de manera específica al tramo comprendido entre las localidades de Capayán y Huillapima, sector que había sido el epicentro de un exhaustivo operativo de seguridad y asistencia tras un siniestro vial que alteró la dinámica habitual de la zona.

El operativo de emergencia y las tareas en el lugar

El incidente, que involucró a un camión y un automóvil, obligó a las autoridades competentes a establecer restricciones severas en la circulación mientras se desarrollaban las tareas críticas de asistencia. El hecho demandó la intervención coordinada y profesional de diversos cuerpos de seguridad y salud, quienes trabajaron bajo presión para contener la situación en el lugar del siniestro. Durante el tiempo que duró la interrupción, el personal policial se encargó del ordenamiento del área y las pericias correspondientes, mientras que los equipos del SAME brindaron la asistencia médica necesaria a los involucrados en la colisión.

A la par de la atención sanitaria, se llevaron a cabo intensas tareas de despeje de la calzada para remover los vehículos siniestrados y garantizar que no quedaran restos de materiales que pudieran comprometer la seguridad de otros conductores. Esta labor técnica fue fundamental para asegurar que, una vez finalizadas las tareas de emergencia, el asfalto estuviera en condiciones óptimas para permitir nuevamente el paso de los vehículos sin riesgos adicionales.

Restablecimiento de la circulación y recomendaciones vigentes

Una vez que se dio por finalizado el operativo de despeje y se garantizó la seguridad estructural de la traza, la circulación fue restablecida con normalidad en toda la extensión del tramo afectado. No obstante, a pesar de que el tránsito fluye actualmente sin obstáculos entre Capayán y Huillapima, desde el organismo vial nacional enfatizaron la necesidad de no relajar las medidas de cuidado bajo ninguna circunstancia.

En su comunicado oficial, las autoridades recomendaron a los conductores continuar transitando con suma precaución y mantener un respeto irrestricto por las normas de seguridad vial habituales. Esta advertencia busca prevenir nuevos incidentes y asegurar que el retorno a la fluidez del tránsito se realice de manera ordenada y segura para todos los usuarios que circulan por la Ruta Nacional 38.